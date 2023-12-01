«Тест по истории Великой Отечественной войны» 1 декабря 2023: ответы для подготовки

Тест включает 40 вопросов, на каждый из которых есть 4 варианта ответа. Вы должны выбрать только один правильный ответ. Перед заполнением теста, вам нужно зарегистрироваться. Максимальное количество баллов за тест — 40, то есть за каждый правильный ответ вы получите один балл. Времени на прохождение теста — 40 минут.