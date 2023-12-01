«Тест по истории Великой Отечественной войны» 1 декабря 2023: ответы для подготовки

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
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Updated Сегодня, 02:28
3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата, когда мы поминаем тех, кто пропал без вести во время Великой Отечественной войны. Чтобы подготовиться к этому дню, 1 декабря 2023 года во всей стране проводится акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».
Все желающие могут проверить свои знания, участие в тестировании бесплатное и конфиденциальное. Для этого нужно зайти на сайт проекта histrf ru в течение дня 1 декабря. После прохождения теста каждый участник получит сертификат, которым можно будет поделиться в социальных сетях.
Тест включает 40 вопросов, на каждый из которых есть 4 варианта ответа. Вы должны выбрать только один правильный ответ. Перед заполнением теста, вам нужно зарегистрироваться. Максимальное количество баллов за тест — 40, то есть за каждый правильный ответ вы получите один балл. Времени на прохождение теста — 40 минут.
На официальном сайте предлагается пройти пробные тесты, вопросы которые могут быть похожи. После прохождения, вы узнаете, сколько набрали баллов и получите сертификат.