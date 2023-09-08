Стала известна дата следующего «Тотального диктанта» в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В следующем году, 20 апреля, состоится двадцатая годовщина Тотального диктанта. Чтобы открыть этот юбилейный сезон, планируется провести онлайн-марафон в День грамотности.
Марафон начнется в 14:00 по московскому времени. Автор Тотального диктанта на 2024 год будет объявлен в прямом эфире 8 сентября в 17:00 по московскому времени.
Напомним, в 2023 году акция «Тотальный диктант» прошла 8 апреля. Автором текста для диктанта стал Василий Авченко, литератор из города Владивосток. Текст был о Владимире Арсеньеве — ученом, путешественнике и писателе, который занимался исследованием Дальнего Востока.