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Published Сегодня, 07:13

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Тотальный диктант пройдет в апреле

Стала известна дата следующего «Тотального диктанта» в Новосибирске

8 сентября 2023, 07:13
Фото: 1MI
Тотальный диктант пройдет в апреле

«Тотальный диктант» в Новосибирске пройдёт 20 апреля 2024

Организаторы назвали дату начала «Тотального диктанта» в 2024 году.

В следующем году, 20 апреля, состоится двадцатая годовщина Тотального диктанта. Чтобы открыть этот юбилейный сезон, планируется провести онлайн-марафон в День грамотности.

Марафон начнется в 14:00 по московскому времени. Автор Тотального диктанта на 2024 год будет объявлен в прямом эфире 8 сентября в 17:00 по московскому времени.

Напомним, в 2023 году акция «Тотальный диктант» прошла 8 апреля. Автором текста для диктанта стал Василий Авченко, литератор из города Владивосток. Текст был о Владимире Арсеньеве — ученом, путешественнике и писателе, который занимался исследованием Дальнего Востока.

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#Новосибирск#Диктант#Тотальный диктант#Эмилия Губарева
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