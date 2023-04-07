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Когда в Новосибирске «Тотальный диктант» 2023: дата, адреса площадок, диктор

7 апреля 2023, 08:15
Фото: 1MI
Диктант новосибирцы напишут 8 апреля

В Новосибирской области 8 апреля пройдет «Тотальный диктант» 2023

В субботу, 8 апреля в 15:00 в Новосибирской области состоится «Тотальный диктант». Автором текста в 2023 году стал писатель из Владивостока Василий Авченко. Тема посвящена исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву и теме экологии.

Одним из чтецов «Тотального диктанта» в Новосибирске станет солистка группы «Мельница» Хелависа. Она прочитает текст для участников просветительской акции в одной из аудиторий НГУ. По городу откроют около 80 площадок для написания.

Традиционно будут работать открытые площадки, где регистрация не нужна: НГУ, НЭТИ, НГПУ, ГПНТБ, библиотеки, школы и лицеи. Также есть возможность написать диктант и в онлайн-формате.

Чтобы зарегистрироваться на конкретную площадку, то зайдите на сайт «Тотального диктанта»: totaldict.ru. Там же можно войти в личный кабинет, посмотреть трансляцию и отправить текст на проверку.

Напомним, ранее нейросеть показала участников диктанта, среди них были древние люди, безумные ученые и другие. 

Безумные очкарики: как нейросеть видит "Тотальный диктант"-2023 в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Диктант#Тотальный диктант#Общество#Город#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#2023#Адрес#Тотальный диктант 8 апреля 2023
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