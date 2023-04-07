Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Одним из чтецов «Тотального диктанта» в Новосибирске станет солистка группы «Мельница» Хелависа. Она прочитает текст для участников просветительской акции в одной из аудиторий НГУ. По городу откроют около 80 площадок для написания.
Традиционно будут работать открытые площадки, где регистрация не нужна: НГУ, НЭТИ, НГПУ, ГПНТБ, библиотеки, школы и лицеи. Также есть возможность написать диктант и в онлайн-формате.
Чтобы зарегистрироваться на конкретную площадку, то зайдите на сайт «Тотального диктанта»: totaldict.ru. Там же можно войти в личный кабинет, посмотреть трансляцию и отправить текст на проверку.
Напомним, ранее нейросеть показала участников диктанта, среди них были древние люди, безумные ученые и другие.