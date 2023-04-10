«Ожидаем больше пятерок»: Тотальный диктант-2023 написали свыше 4 тысяч новосибирцев

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:16
«Мы ожидали не менее пяти тысяч человек. Примерно так и вышло. На этот раз в Тотальном диктанте-2023 приняло участие 4 458 человек. Это на 58% больше, чем в прошлом году», - заявил в пресс-центре ТАСС координатор проекта Сергей Цуркан.
При этом организаторы заметили, что допандемийных показателей на данный момент достичь не удалось. Если до коронавирусного локдауна и прочих ограничений проверить свою грамотность решались до 8 тысяч человек, то после возвращения к привычной жизни на Тотальный Диктант набирается не более 3 тысяч желающих. «Но мы растем и набираем темпы», - заметил Сергей Цуркан. Также, по словам организаторов, в связи с ростом количества участников ожидается больше отличных оценок.
Также в этом году возросло и количество площадок. Тотальный диктант для новосибирцев провели в 88 локациях. Самыми популярными из них традиционно оказались городские вузы, в которых написали до тысячи работ. Не последнюю роль в этом сыграла лидер популярного фолк-коллектива Мельница Хелависа (Наталья О’Ши), интерес к которой собрал в аудитории Новосибирского государственного университета 225 человек. Первый диктатор Сергей Куликов немного уступил ей, привлекший в ретро-аудиторию 178 пищущих.
Среди остальных локаций самыми активными оказались кинотеатр «Победа», где собралось 230 любителей кинематографа и русского языка. Актер театра «Старый дом» Евгений Варава читал текст перед 160 любителями искусства. Лидер рок-группы «Пилот» Илья «Черт» Кнабенгоф заинтересовал 120 новосибирцев.
В связи с тем, что ряд новосибирцев уже получали «отлично» по итогам Тотального диктанта и входят в число проверяющих, неоднократно поднималась идея о вручении им почетных грамот. Однако этот вопрос пока находится в стадии обсуждения. Все работы будут прочтены и оценены к 20 апреля, награждение победителей состоится 29 апреля в центре культуры и отдыха «Победа».
Напомним, что ряд новосибирцев по предварительным данным все же умудрились допустить ошибки в тексте. Многие из них споткнулись на слове «сызмальства».