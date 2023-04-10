«Ожидаем больше пятерок»: Тотальный диктант-2023 написали свыше 4 тысяч новосибирцев

При этом организаторы заметили, что допандемийных показателей на данный момент достичь не удалось. Если до коронавирусного локдауна и прочих ограничений проверить свою грамотность решались до 8 тысяч человек, то после возвращения к привычной жизни на Тотальный Диктант набирается не более 3 тысяч желающих. «Но мы растем и набираем темпы», - заметил Сергей Цуркан. Также, по словам организаторов, в связи с ростом количества участников ожидается больше отличных оценок.