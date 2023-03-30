К юбилею «Тотального Диктанта-2023» в НГУ создадут ретро-аудиторию

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«Все мы помним, что первый диктант состоялся именно в Новосибирске девятнадцать лет назад. Поэтому в НГУ будет создана ретро-инсталляция в честь праздника В НГУ выделят специальную аудитория, где текст прочтет с отдельной аудиторией, где текст прочтет самый первый диктатор – Сергей Петрович Куликов», - рассказал координатор проекта в Новосибирске Сергей Цуркан во время пресс-конференции ТАСС.
Также в одной из аудитории Новосибирского государственного университета текст для «Тотального диктанта» прочтет лидер группы Мельница Хелависа (Наталья О’Ши). На этот раз автором стал журналист и писатель из Владивостока Василий Авченко, создающий произведения в жанре «документальной прозы». Темой рассказа станет жизнь этнографа, путешественника и писателя Владимира Арсеньева, роман которого «Дерсу Узала» стал основой для одноименного фильма советско-японского производства.
Ежегодная акция «Тотальный диктант» проводится с целью проверить грамотность и хорошее знание русского языка. До пандемии в мероприятии принимали участие до семи тысяч человек. В этом году диктант будет написан 8 апреля, начало мероприятия в 15.00.
Напомним, что новосибирских ученых заставили предоставить персональные данные для эвакуации. Акция вызвала всеобщее возмущение.