К юбилею «Тотального Диктанта-2023» в НГУ создадут ретро-аудиторию

Также в одной из аудитории Новосибирского государственного университета текст для «Тотального диктанта» прочтет лидер группы Мельница Хелависа (Наталья О’Ши). На этот раз автором стал журналист и писатель из Владивостока Василий Авченко, создающий произведения в жанре «документальной прозы». Темой рассказа станет жизнь этнографа, путешественника и писателя Владимира Арсеньева, роман которого «Дерсу Узала» стал основой для одноименного фильма советско-японского производства.