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К юбилею «Тотального Диктанта-2023» в НГУ создадут ретро-аудиторию

30 марта 2023, 08:36
Фото: 1MI
Новосибирцы проверят грамотность в двадцатый раз

В Новосибирске к юбилею «Тотального Диктанта» создадут ретро-аудиторию

В 2023 году «Тотальный диктант» в Новосибирске проведут в двадцатый раз. В ознаменование круглой даты в Новосибирском государственном университете проведут особое мероприятие. Об этом сообщили организаторы.
«Все мы помним, что первый диктант состоялся именно в Новосибирске девятнадцать лет назад.  Поэтому в НГУ будет создана ретро-инсталляция в честь праздника В НГУ выделят специальную  аудитория, где текст прочтет с отдельной аудиторией, где текст прочтет самый первый диктатор – Сергей Петрович Куликов», - рассказал координатор проекта в Новосибирске Сергей Цуркан во время пресс-конференции ТАСС.

Также в одной из аудитории Новосибирского государственного университета текст для «Тотального диктанта» прочтет лидер группы Мельница Хелависа (Наталья О’Ши).  На этот раз автором стал журналист и писатель из Владивостока Василий Авченко, создающий произведения в жанре «документальной прозы».  Темой рассказа станет жизнь этнографа, путешественника и писателя Владимира Арсеньева, роман которого «Дерсу Узала» стал основой  для одноименного фильма советско-японского производства.

Назван диктатор «Тотального диктанта»-2023 в Новосибирске
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Ежегодная акция «Тотальный диктант» проводится  с целью проверить грамотность и хорошее знание русского языка. До пандемии в мероприятии принимали участие до семи тысяч человек. В этом году диктант будет написан 8 апреля, начало мероприятия в 15.00.

Напомним, что новосибирских ученых заставили предоставить персональные данные для эвакуации.  Акция вызвала всеобщее возмущение.

Назван автор «Тотального диктанта-2023» в Новосибирске
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#Новосибирск#Культура#Тотальный диктант#НГУ#Диктант#Русский язык
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