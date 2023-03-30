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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:48

Бары и барбершоп: названы новые площадки для «Тотального диктанта-2023»

30 марта 2023, 09:31
Фото: 1MI
«Тотальный диктант-2023» напишут в барах

В Новосибирске «Тотальный диктант-2023» напишут в барах и барбершопе

Во время «Тотального диктанта-2023» будет расширен формат площадок. В их число войдут популярные у новосибирцев заведения. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«Нас спрашивали: возможно ли проводить «Тотальный диктант» в рестор анах, барах и других заведениях? И в этот раз мы решили рискнуть и посмотреть, что будет», - рассказал координатор проекта в Новосибирске Сергей Цуркан.

Площадки «Тотального диктанта» откроются  в нескольких заведениях   общественного питания.  В баре «Руки Вверх» диктатором станет поэт и лидер рок-группы Пилот Илья «Черт» Кнабенгоф, в «BarbaraBUS» текст прочтет организатор и ведущий  квартирников и интеллектуальных игр  Яков Шерешевский. Посетители бара «Friends» услышат текст произведения для «Тотального диктанта» в исполнении местного бар-менеджера Павла Неудахина, позже для них выступит группа Четыре Души.  Лидер группы Рви Меха, участник фестиваля «Нашествие» и победитель «Чартовой Дюжины» Александр Питенев назначен диктатором в «Арт П.А.Б.».

Назван диктатор «Тотального диктанта»-2023 в Новосибирске
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Кроме того, площадки откроются в кофейнях, кафе и барбершопе. На данный момент официально заявлена площадка в котокафе «Murchim», где любителям кошек предлагается проверить грамотность и помурчать благодаря директору Анне Стародуб. Любители пышной бороды могут посетить барбершоп «KONTORA», гдt диктатором станет автор блога baranovmovie Василий Баранов. Посетителям кофеен выдадут специальные стаканчики с эмблемой мероприятия.

Не оставят равнодушными и любителей экскурсий. Любителей пива приглашают прогуляться по заводу «Балтика-Новосибирск», где гидом и диктатором станет известный краевед Константин Голодяев. В конце все желающие смогут продегустировать продукцию. Непьющих новосибирцев отправят в планетарий, где аналогичное мероприятие при поддержке журнала «Статус» проведет космонавт Михаил Корниенко.

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Мероприятие «Тотальный диктант-2023» состоится 8 апреля в 15.00. Уже заявлено о 85 площадках, где одновременно текст писателя Василия Авченко напишут семь тысяч человек.

Напомним, что «Тотальный диктант»  в этом году пройдет в двадцатый раз. В связи с этим Новосибирский государственный университет проведет ретро-инсталляцию.

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#Новосибирск#Культура#Тотальный диктант#Русский язык#Бар#Кофейня#Диктант
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