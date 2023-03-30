Бары и барбершоп: названы новые площадки для «Тотального диктанта-2023»

Площадки «Тотального диктанта» откроются в нескольких заведениях общественного питания. В баре «Руки Вверх» диктатором станет поэт и лидер рок-группы Пилот Илья «Черт» Кнабенгоф, в «BarbaraBUS» текст прочтет организатор и ведущий квартирников и интеллектуальных игр Яков Шерешевский. Посетители бара «Friends» услышат текст произведения для «Тотального диктанта» в исполнении местного бар-менеджера Павла Неудахина, позже для них выступит группа Четыре Души. Лидер группы Рви Меха, участник фестиваля «Нашествие» и победитель «Чартовой Дюжины» Александр Питенев назначен диктатором в «Арт П.А.Б.».