Большой этнографический диктант 2023: когда пройдет в Новосибирске, ответы на вопросы

Posted Сегодня, 01:04
Published Сегодня, 01:04
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Updated Сегодня, 01:04
Этот проект направлен на привлечение внимания людей к истории, культуре и традициям различных народов России. Ежегодно миллионы людей по всей стране пишут этот диктант. Даже космонавты проверяли свои знания и отвечали на вопросы прямо на орбите МКС.
Вы можете ответить на вопросы онлайн с 3 по 8 ноября 2023. Просто зайдите на официальный сайт и выберите опцию «Пройти диктант».
Для прохождения Диктанта онлайн необходимо зайти на сайт с 3 по 8 ноября и нажать кнопку «Пройти диктант». Заполните контактные данные и ответьте на 30 вопросов. У каждого участника есть возможность получить сертификат за успешное прохождение теста.
В тесте будет 30 вопросов, за выполнение заданий можно набрать до 100 баллов. Время на прохождение — 45 минут. Ответы будут опубликованы через неделю после окончания акции на официальном сайте Диктанта.
Одна треть вопросов касается особенностей региона, где проходит тестирование, а две трети связаны с культурой страны в целом. Потому при регистрации на сайте важно указать свой регион, чтобы получить соответствующий набор вопросов, отражающих местную культуру и национальные особенности.
Каждый вопрос предлагает несколько вариантов ответов, из которых нужно выбрать только один. Всего в диктанте есть шесть тем: реализация национальной политики России, административно-территориальное устройство страны и особенности регионов, история страны и регионов, государственные и республиканские языки, материальное культурное наследие и нематериальное культурное наследие.
Ответы на тест не могут быть выложены в Интернете заранее, поэтому важно рассчитывать только на свои знания. Некоторые «слитые» в сеть варианты могут быть ошибочными, поэтому не стоит доверять, а тем более покупать готовые решения.