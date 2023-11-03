atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:04

Published Сегодня, 01:04

Modified Сегодня, 01:04

Updated Сегодня, 01:04

Большой этнографический диктант 2023: когда пройдет в Новосибирске, ответы на вопросы

Большой этнографический диктант 2023: когда пройдет в Новосибирске, ответы на вопросы

3 ноября 2023, 01:04
Фото: 1MI
«Большой этнографический диктант» в 2023 году напишут с 3 по 8 ноября. Для чего нужен этот диктант, какие вопросы будут в тесте и ответы на них, читайте в материале Atas.info.

Зачем нужен Этнографический диктант-2023

Этот проект направлен на привлечение внимания людей к истории, культуре и традициям различных народов России. Ежегодно миллионы людей по всей стране пишут этот диктант. Даже космонавты проверяли свои знания и отвечали на вопросы прямо на орбите МКС.

 

Как участвовать в Этнографическом диктанте

Вы можете ответить на вопросы онлайн с 3 по 8 ноября 2023. Просто зайдите на официальный сайт и выберите опцию «Пройти диктант».

 

Как зарегистрироваться на Этнографический диктант

Для прохождения Диктанта онлайн необходимо зайти на сайт с 3 по 8 ноября и нажать кнопку «Пройти диктант». Заполните контактные данные и ответьте на 30 вопросов. У каждого участника есть возможность получить сертификат за успешное прохождение теста.

Вопросы и ответы на Этнографический диктант 2023

В тесте будет 30 вопросов, за выполнение заданий можно набрать до 100 баллов. Время на прохождение — 45 минут. Ответы будут опубликованы через неделю после окончания акции на официальном сайте Диктанта.

Одна треть вопросов касается особенностей региона, где проходит тестирование, а две трети связаны с культурой страны в целом. Потому при регистрации на сайте важно указать свой регион, чтобы получить соответствующий набор вопросов, отражающих местную культуру и национальные особенности.

Каждый вопрос предлагает несколько вариантов ответов, из которых нужно выбрать только один. Всего в диктанте есть шесть тем: реализация национальной политики России, административно-территориальное устройство страны и особенности регионов, история страны и регионов, государственные и республиканские языки, материальное культурное наследие и нематериальное культурное наследие.

Ответы на тест не могут быть выложены в Интернете заранее, поэтому важно рассчитывать только на свои знания. Некоторые «слитые» в сеть варианты могут быть ошибочными, поэтому не стоит доверять, а тем более покупать готовые решения.

Читайте также:
Стала известна дата следующего «Тотального диктанта» в НовосибирскеДиктант Победы 27 апреля 2023: как узнать свою оценку участникуБезумные очкарики: как нейросеть видит "Тотальный диктант"-2023 в Новосибирске
#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Диктант#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Как оплачивать проезд по четвертому мосту в Новосибирске рассказал Минтранс
Вчера, 03:11
ЗАГС опубликовал ужасную статистику смертности в октябре в Новосибирской области
Сегодня, 02:15
После протестов в ЖК «Огни Сибири» Новоколледж может выбрать новое место
Вчера, 08:40
120 рублей за проезд в маршрутке: перевозчики хотят повышения тарифа в Новосибирске
Вчера, 03:18
Хоронить людей негде: места на кладбищах кончаются в Новосибирске
Вчера, 04:49
Первый день жестянщика в этом сезоне: пробки в 10 баллов фиксируют в Новосибирске
Вчера, 11:43