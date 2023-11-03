Большой этнографический диктант 2023: когда пройдет в Новосибирске, ответы на вопросы

Каждый вопрос предлагает несколько вариантов ответов, из которых нужно выбрать только один. Всего в диктанте есть шесть тем: реализация национальной политики России, административно-территориальное устройство страны и особенности регионов, история страны и регионов, государственные и республиканские языки, материальное культурное наследие и нематериальное культурное наследие.