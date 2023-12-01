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Тест станет доступен 1 декабря

«Тест по истории Великой Отечественной войны» 2023: как зарегистрироваться и пройти

1 декабря 2023, 00:02
Фото: 1MI
Тест станет доступен 1 декабря
1 декабря 2023 года, накануне Дня Неизвестного Солдата пройдет международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Как зарегистрироваться на официальном сайте и пройти тест, читайте в материале Atas.info.

Чтобы принять участие онлайн в тесте по истории Великой Отечественной войны, необходимо зайти на сайт big-history ru. Ссылка для прохождения теста будет размещена на главной странице 1 декабря. Чтобы начать тест, нужно нажать кнопку «Начать тест». После этого откроется форма для заполнения информации. Все поля обязательны для заполнения.

Первое поле — «Укажите свою страну». Если вы указываете Россию, выберите свой регион из списка субъектов Российской Федерации. Второе поле — «Укажите свой пол». Выберите «мужской» или «женский». Третье поле — «Укажите свой возраст». Запишите свой возраст цифрами.

После заполнения всех полей, нажмите кнопку «Начать тест». Появится окно с вопросами теста. У вас будет 40 минут на прохождение теста. В тесте будет 40 вопросов, на каждый вопрос есть только один правильный ответ. Чтобы перейти к следующему вопросу, выберите один ответ.

После последнего вопроса появится форма, где будет указано, сколько правильных ответов вы набрали из 40 возможных. Также будет сформирован сертификат об участии в акции. Вы можете поделиться своим результатом в социальных сетях.

«Тест по истории Великой Отечественной войны» 1 декабря 2023: ответы для подготовки
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#История#Тест#Эмилия Губарева#Великая Отечественная война
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