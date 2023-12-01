«Тест по истории Великой Отечественной войны» 2023: как зарегистрироваться и пройти

После заполнения всех полей, нажмите кнопку «Начать тест». Появится окно с вопросами теста. У вас будет 40 минут на прохождение теста. В тесте будет 40 вопросов, на каждый вопрос есть только один правильный ответ. Чтобы перейти к следующему вопросу, выберите один ответ.