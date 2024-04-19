Мост через Иню отремонтируют на границе Новосибирска

Длина мостового перехода — чуть более 170 метров, ширина — 10 метров. В минувшем году состояние моста оценили специалисты лаборатории «Мосты», работающей в университете путей сообщения. По их вердикту, мост через Иню находится в неудовлетворительном состоянии: у него практически разрушен правый тротуар и покрытие, и ненадежное ограждение.