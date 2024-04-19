Мост через Иню отремонтируют на границе Новосибирска

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 05:15
В Первомайском районе Новосибирска отремонтируют автомобильный мост через реку Иня. Как следует из информации, размещенной на сайте Госзакупок, сейчас муниципальное казенное предприятие «Гормост» объявило конкурс на поиск подрядчика для разработки проекта.
Мост на улице Эйхе находится на границе города и соединяет Первомайский район с селом Новолуговое Новосибирского района. В пресс-службе мэрии уточнили, что сооружение возведено в 1970 году по проекту института «Сибгипротранс».
Длина мостового перехода — чуть более 170 метров, ширина — 10 метров. В минувшем году состояние моста оценили специалисты лаборатории «Мосты», работающей в университете путей сообщения. По их вердикту, мост через Иню находится в неудовлетворительном состоянии: у него практически разрушен правый тротуар и покрытие, и ненадежное ограждение.
Начальная стоимость контракта — 12,6 миллиона рублей, деньги выделены из бюджета Новосибирска. Будущий подрядчик по условиям договора должен предоставить готовый проект капремонта до 15 июня 2015 года.
Известно, что по окончанию реконструкции мост получит расширенную проезжую часть, а все поврежденные элементы будут заменены.