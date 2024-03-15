В Новосибирске возле нового ЛДС построят пожарное депо за 534 млн рублей

На первом этапе, до 1 июля 2024 года, подрядчик должен будет выполнить проектную документацию и рассчитать смету, провести инженерные изыскания для согласований и экспертиз. До 20 декабря 2024 года объект нужно построить и ввести в эксплуатацию.