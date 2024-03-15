В Новосибирске возле нового ЛДС построят пожарное депо за 534 млн рублей

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В Новосибирске возле «Сибирь-Арены» построят пожарное депо. Стоимость контракта — 534,3 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь». Заказчиком выступает Министерство строительства региона. Двухэтажный объект возведут на улице Немировича-Данченко, 162а на участке площадью 16,8 тысячи кв. метров.
Объект оборудуют постами газодымозащитной службы, складами. Депо рассчитано на 84 сотрудника.
На первом этапе, до 1 июля 2024 года, подрядчик должен будет выполнить проектную документацию и рассчитать смету, провести инженерные изыскания для согласований и экспертиз. До 20 декабря 2024 года объект нужно построить и ввести в эксплуатацию.