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В Новосибирске возле нового ЛДС построят пожарное депо за 534 млн рублей

В Новосибирске возле нового ЛДС построят пожарное депо за 534 млн рублей

15 марта 2024, 06:16
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Работы будут идти в два этапа, полностью депо нужно построить и сдать в эксплуатацию к 20 декабря 2024 года.

В Новосибирске возле «Сибирь-Арены» построят пожарное депо. Стоимость контракта — 534,3 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь». Заказчиком выступает Министерство строительства региона. Двухэтажный объект возведут на улице Немировича-Данченко, 162а на участке площадью 16,8 тысячи кв. метров.

Объект оборудуют постами газодымозащитной службы, складами. Депо рассчитано на 84 сотрудника.

На первом этапе, до 1 июля 2024 года, подрядчик должен будет выполнить проектную документацию и рассчитать смету, провести инженерные изыскания для согласований и экспертиз. До 20 декабря 2024 года объект нужно построить и ввести в эксплуатацию.

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#Экономика#Новосибирск#Строительство#ЛДС#Госзакупки#Контракт#ЛДС "Сибирь"#Алёна Рогонова
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