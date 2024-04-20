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Published Сегодня, 05:52

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Одтн из эскизов к будущей книге

Художница из Новосибирска создала рисованный путеводитель по городу

20 апреля 2024, 05:52
Фото: vk.com/rainbowskiy57709555
Одтн из эскизов к будущей книге
Дарья Украинская вместе с другими художниками готовят к изданию книгу, где о достопримечательностях города будет рассказано языком комикса

Уроженка Новосибирска Дарья Украинская, сейчас живущая в Томске, вместе с коллегами завершают работу над книгой-комиксом, в которой рассказывается об основных достопримечательностях Новосибирска. Рисунки охватывают весь город — от легендарной Богдашки до Академгородка. Языком графики донесут до читателей и информацию об известных горожанах.

Подробнее с авторами, их работами и с тем, как продвигается работа над проектом, можно познакомится в специальном сообществе в социальной сети ВКонтакте. Предполагается, что брошюра будет сдана в печать в конце апреля.

В прошлом году свет увидел комикс об архитектуре Ново-Николаевска, подготовленный Дарьей. В его основу легла книга известного новосибирского писателя Михаила Щукина «Белый фартук, белый бант». Комикс был напечатан в старейшем литературном журнале Новосибирска «Сибирские огни».

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#Общество#Новосибирск#Художник#Путеводитель#Комикс
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