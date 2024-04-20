В 20-й раз прошел «Тотальный диктант» в Новосибирске

Текст диктанта в этом году принадлежит перу писательницы Анны Матвеевой, а читали его, по традиции, известные жители города. Согласно правилам «Тотального диктанта» их называют «диктаторами». А в одной из аудиторий НГТУ акция прошла с использованием языка жестов.