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Диктант писали в учебных аудиториях и в заводских цехах

В 20-й раз прошел «Тотальный диктант» в Новосибирске

20 апреля 2024, 10:48
Фото: vk.com/totaldict_nsk
Диктант писали в учебных аудиториях и в заводских цехах
Тысячи людей приняли участие в диктанте на родине всероссийской акции по проверке грамотности.

В субботу, 20 апреля, в Новосибирске прошла традиционная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». Горожане писали диктант на 84 площадках. Задействованы были самые разные локации — от традиционных вузов и библиотек, до таких необычных мест, как ТЭЦ-4, пивной завод «Балтика» и турнирный зал стадиона «Спартак».

Текст диктанта в этом году принадлежит перу писательницы Анны Матвеевой, а читали его, по традиции, известные жители города. Согласно правилам «Тотального диктанта» их называют «диктаторами». А в одной из аудиторий НГТУ акция прошла с использованием языка жестов.

У диктанта есть поклонники, которые ходят на него каждый годУ диктанта есть поклонники, которые ходят на него каждый год
У диктанта есть поклонники, которые ходят на него каждый год
Фото: vk.com/totaldict_nsk

Итоги «Тотального диктанта-2024» организаторы публично подведут в понедельник, 22 апреля.

Этот год для диктанта — юбилейный, он проходит в 20-й раз. Из локального хэппининга, придуманной студентами Новосибирского государственного университета он превратился в огромную акцию, шагнувшую за пределы России, с сотнями координаторов, волонтеров и спонсоров.

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#Общество#Новосибирск#Тотальный диктант#Акция#Грамотность
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