В 20-й раз прошел «Тотальный диктант» в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В субботу, 20 апреля, в Новосибирске прошла традиционная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». Горожане писали диктант на 84 площадках. Задействованы были самые разные локации — от традиционных вузов и библиотек, до таких необычных мест, как ТЭЦ-4, пивной завод «Балтика» и турнирный зал стадиона «Спартак».
Текст диктанта в этом году принадлежит перу писательницы Анны Матвеевой, а читали его, по традиции, известные жители города. Согласно правилам «Тотального диктанта» их называют «диктаторами». А в одной из аудиторий НГТУ акция прошла с использованием языка жестов.
Итоги «Тотального диктанта-2024» организаторы публично подведут в понедельник, 22 апреля.
Этот год для диктанта — юбилейный, он проходит в 20-й раз. Из локального хэппининга, придуманной студентами Новосибирского государственного университета он превратился в огромную акцию, шагнувшую за пределы России, с сотнями координаторов, волонтеров и спонсоров.