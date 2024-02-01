В Новосибирске объявили столицу «Тотального диктанта-2024»

Вечером в четверг, 1 февраля, на площадке Технопарка новосибирского Академгородка прошел финал конкурса по выбору столицы «Тотального диктанта» в 2024 году. В финале сошлись представители Омска, Челябинска и Омска, которые в юмористичном виде представили программы, доказывающие, что именно их город достоин стать столицей всероссийской акции по проверке грамотности.