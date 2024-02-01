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Первый «Тотальный диктнат» прошел в 2004 году в Новосибирске

В Новосибирске объявили столицу «Тотального диктанта-2024»

1 февраля 2024, 13:15
Фото: 1MI
Первый «Тотальный диктнат» прошел в 2004 году в Новосибирске
В 2024 году столицей крупнейшей акции по проверке грамотности стал один из сибирских городов

Вечером в четверг, 1 февраля, на площадке Технопарка новосибирского Академгородка прошел финал конкурса по выбору столицы «Тотального диктанта» в 2024 году. В финале сошлись представители Омска, Челябинска и Омска, которые в юмористичном виде представили программы, доказывающие, что именно их город достоин стать столицей всероссийской акции по проверке грамотности.

В итоге коллективным решением жюри столицей «Тотального диктанта-2024» был назван Томск. Туда приедет автор текста диктанта Анна Матвеева, чтобы прочесть его лично, в Томске будет организована студия онлайн-марафона в день проведения акции 20 апреля, а также пройдут научно-популярные мероприятия с участием экспертов акции накануне «Тотального диктанта».

В прошлые годы столицами были выбраны Владивосток (2018), Таллин (Эстония) (2019), Санкт-Петербург (2020), Якутск (2021), Ярославль (2022) и Нижний Тагил (2023).

Первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В 2023 году мероприятие собрало на своих площадках и онлайн по всему миру более 450 000 человек.

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