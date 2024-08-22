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Томск

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Август
В гонке за звание Культурной столицы не будет участвовать Новосибирск
Новосибирск не участвует в гонке на право стать Культурной столицей России, но его жители могут отдать голос за соседей по СФО.
22 августа, 03:22
Доверчивая сибирячка купила автобусный тур Новосибирск-Стамбул и потеряла 13 тысяч
Россиянка взяла дешевый тур из Новосибирска в Стамбул и стала жертвой мошенников, сообщили в МВД.
14 августа, 06:23
Июль
Обманувший на полмиллиона пенсионеров из Новосибирска мошенник сел в колонию
Жителя Томска отправили в колонию за обман пенсионеров с деньгами, подробности дали в прокуратуре.
26 июля, 02:21
Турнирную гонку «Сила Сибири» выиграли новосибирцы в 40-градусную жару
Новосибирские гонщики выиграли турнир «Сила Сибири», преодолевая сложные условия жаркой погоды, участвуя в различных гонках и автопробеге.
3 июля, 03:57
Февраль
Стало известно, где и когда пройдет акция «Тотальный диктант» в 2024 году
В 2024 году акция «Тотальный диктант» пройдет в Томске, а не в Новосибирске.
3 февраля, 11:30
В Новосибирске объявили столицу «Тотального диктанта-2024»
1 февраля, 13:15
Январь
Новосибирец на экскаваторе провалился под лед в Томской области
Водитель экскаватора из Новосибирска провалился под лед в Томской области: возбуждено уголовное дело, сообщают в СУ СКР по региону.
26 января, 01:37
Декабрь 2023
Поезда из Томска и Новокузнецка будут ходить чаще в Новосибирск на каникулах
На зимних каникулах введены дополнительные рейсы как на направлении Томск-Новосибирск, так и на направлении Новокузнецк-Новосибирск.
26 декабря 2023, 06:58
В госизмене обвиняется ученый из Томска Галкин — ему продлен арест
7 декабря 2023, 10:33
Новый год к нам мчится: Дед Мороз приехал в Новосибирск и подарил детям праздник
2 декабря 2023, 06:43
Октябрь 2023
В путешествие на ноябрьские праздники — куда уехать из Новосибирска
31 октября 2023, 08:21

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