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Published Сегодня, 03:57

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Updated Сегодня, 03:59

Новосибирцы победили

Турнирную гонку «Сила Сибири» выиграли новосибирцы в 40-градусную жару

3 июля 2024, 03:57
Фото: организационный комитет Российские ралли-рейды
Новосибирцы победили
Новосибирские гонщики выиграли турнир «Сила Сибири», преодолевая сложные условия жаркой погоды, участвуя в различных гонках и автопробеге.

В Томске снова состоялся турнир «Сила Сибири», где участвовали гонщики из разных городов, включая Новосибирск. Участников насчитывали больше сотни. Трасса для езды составляла 1300 метров. Автомобилисты преодолевали эту дистанцию в невыносимую жару, которая едва не доходила до отметки в 40 градусов.

Победу в гонке гласса «Д3-мини» получили Вячеслав Чернов, гонщик из Новосибирской области, в классе «Супер-1600» — Виталий Бояркин из Новосибирска, в «Супер-багги» — Роман Данченко, из столицы Сибири.

Победители говорят, что в жару было тяжко не только людям, но и машинам. Сами участники были в огнезащитных костюмах, в которых страшно жарко. Новосибирцы шутят, что за эти дни сильно похудели из-за таких температурных качелей.

Фото: организационный комитет Российские ралли-рейды
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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Россия#Турнир#Томск
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