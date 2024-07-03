Турнирную гонку «Сила Сибири» выиграли новосибирцы в 40-градусную жару

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 03:59
В Томске снова состоялся турнир «Сила Сибири», где участвовали гонщики из разных городов, включая Новосибирск. Участников насчитывали больше сотни. Трасса для езды составляла 1300 метров. Автомобилисты преодолевали эту дистанцию в невыносимую жару, которая едва не доходила до отметки в 40 градусов.
Победу в гонке гласса «Д3-мини» получили Вячеслав Чернов, гонщик из Новосибирской области, в классе «Супер-1600» — Виталий Бояркин из Новосибирска, в «Супер-багги» — Роман Данченко, из столицы Сибири.
Победители говорят, что в жару было тяжко не только людям, но и машинам. Сами участники были в огнезащитных костюмах, в которых страшно жарко. Новосибирцы шутят, что за эти дни сильно похудели из-за таких температурных качелей.