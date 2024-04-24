Дети устроили митинг из-за раннего закрытия детской площадки в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В Новосибирске дети устроили митинг из-за раннего закрытия игровой площадки «Кораблик», устроенной в Северо-Чемском сквере. Как сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», местный сторож почему-то начал вешать замок на калитку уже в 20 вечера, хотя на улице в это время еще гуляют дети.
На видеозапись попал момент, как возмущенные дети громко скандируют название этого места отдыха и даже пытаются перелезть через забор.
Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова рассказала позже пояснила, что раннее закрытие «Кораблика» — исключительно инициатива его охранника. Она уточнила, что в мэрию уже поступила жалоба родителей, и сейчас ее подчиненные ведут разбирательство.