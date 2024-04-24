Дети устроили митинг из-за раннего закрытия детской площадки в Новосибирске

В Новосибирске дети устроили митинг из-за раннего закрытия игровой площадки «Кораблик», устроенной в Северо-Чемском сквере. Как сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», местный сторож почему-то начал вешать замок на калитку уже в 20 вечера, хотя на улице в это время еще гуляют дети.