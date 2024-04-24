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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

В Новосибирске дети возмутились из-за закрытой детской площадки

Дети устроили митинг из-за раннего закрытия детской площадки в Новосибирске

24 апреля 2024, 13:21
Фото: 1MI

В Новосибирске дети возмутились из-за закрытой детской площадки

Сторож игровой площадки «Кораблик» в Северо-Чемском сквере по своему желанию начал закрывать в 20 часов, сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

В Новосибирске дети устроили митинг из-за раннего закрытия игровой площадки «Кораблик», устроенной в Северо-Чемском сквере. Как сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», местный сторож почему-то начал вешать замок на калитку уже в 20 вечера, хотя на улице в это время еще гуляют дети.

На видеозапись попал момент, как возмущенные дети громко скандируют название этого места отдыха и даже пытаются перелезть через забор.

Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова рассказала позже пояснила, что раннее закрытие «Кораблика» — исключительно инициатива его охранника. Она уточнила, что в мэрию уже поступила жалоба родителей, и сейчас ее подчиненные ведут разбирательство.

#Юрий Фомиченко#Общество#Видео#Новосибирск#Дети#Родители#Митинг#Жалоба
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