Своих домов лишаются владельцы 30 участков на берегу Новосибирского водохранилища

Posted 7 мая, 09:26
Published 7 мая, 09:26
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Местных жителей объявили захватчиками береговой полосы. Но они утверждают: границ не меняли, береговую линию размыла поднявшаяся вода.
Семья Дмитрия Савойского поселилась в поселке Чернаково почти полвека назад. Тогда расстояние от их владений до залива Орда измерялось в несколько десятков метров. За все это время семья обжилась, построила дом, дачу, гараж. Однако со временем вода методично подмывала берег, особенно активно в последние годы. Савойские пытались с этим бороться, укрепляли берег, но безуспешно, пишет «Прецедент».
Обновленные правила определения береговой линии в России, которые вступили в силу в 2016 году, предусматривают 20-метровую свободную от частных владений зону по соседству с водой. Определение границ водоемов проводится каждые 5 лет. Вопреки тому, что Борис Савойский приобрел землю в собственность десятилетия назад, в феврале 2024 года суд решил частично лишить его права на участок. Это решение уже официально вступило в силу.
По данным Верхне-Обского бассейного управления, Новосибирское водохранилище за свою эксплуатацию изменило береговую зону на расстояние от 20 до 300 метров. Расстояние измеряли при помощи космических снимков, топографических карт и данных из ЕГРН. При этом специалисты на место не выезжали. Депутат и юрист Алексей Акалович утверждает, что это стало причиной нынешних проблем у владельцев участков.
В настоящее время люди, лишившиеся прав на землю, готовят коллективное обращение в Федеральное агентство водных ресурсов.