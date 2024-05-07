Своих домов лишаются владельцы 30 участков на берегу Новосибирского водохранилища

Обновленные правила определения береговой линии в России, которые вступили в силу в 2016 году, предусматривают 20-метровую свободную от частных владений зону по соседству с водой. Определение границ водоемов проводится каждые 5 лет. Вопреки тому, что Борис Савойский приобрел землю в собственность десятилетия назад, в феврале 2024 года суд решил частично лишить его права на участок. Это решение уже официально вступило в силу.