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Posted 7 мая, 09:26

Published 7 мая, 09:26

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Своих домов лишаются владельцы 30 участков на берегу Новосибирского водохранилища

Своих домов лишаются владельцы 30 участков на берегу Новосибирского водохранилища

7 мая 2024, 09:26
Фото: «Прецедент»
34 семьи в Ордынском районе получили иски от прокуратуры о лишении права собственности на земельные участки. 17 из них суд уже удовлетворил, рассказали жители.

Местных жителей объявили захватчиками береговой полосы. Но они утверждают: границ не меняли, береговую линию размыла поднявшаяся вода.

Семья Дмитрия Савойского поселилась в поселке Чернаково почти полвека назад. Тогда расстояние от их владений до залива Орда измерялось в несколько десятков метров. За все это время семья обжилась, построила дом, дачу, гараж. Однако со временем вода методично подмывала берег, особенно активно в последние годы. Савойские пытались с этим бороться, укрепляли берег, но безуспешно, пишет «Прецедент».

Обновленные правила определения береговой линии в России, которые вступили в силу в 2016 году, предусматривают 20-метровую свободную от частных владений зону по соседству с водой. Определение границ водоемов проводится каждые 5 лет. Вопреки тому, что Борис Савойский приобрел землю в собственность десятилетия назад, в феврале 2024 года суд решил частично лишить его права на участок. Это решение уже официально вступило в силу.

По данным Верхне-Обского бассейного управления, Новосибирское водохранилище за свою эксплуатацию изменило береговую зону на расстояние от 20 до 300 метров. Расстояние измеряли при помощи космических снимков, топографических карт и данных из ЕГРН. При этом специалисты на место не выезжали. Депутат и юрист Алексей Акалович утверждает, что это стало причиной нынешних проблем у владельцев участков.

В настоящее время люди, лишившиеся прав на землю, готовят коллективное обращение в Федеральное агентство водных ресурсов.

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