atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Против школы имени Ивана Ильина высказались новосибирские студенты

Против школы имени Ивана Ильина высказались новосибирские студенты

8 мая 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
Высшая политическая школа (ВПШ) при РГГУ, которая находится в Москве, теперь носит имя философа Ивана Ильина. Но не все студенты согласились с переменами.

Новосибирские студенты поддержали возмущенных московских коллег, пишет Сибкрай.ru. Среди них — учащиеся АлтГМУ, СибГИУ, ТГУ и НГПУ. В апреле инициативная группа из числа студентов РГГУ создала петицию на портале change.org. В ней содержится просьба отменить решение о присвоении ВПШ имени Ивана Ильина. Авторы обращения называют Ильина ультраправым философом, оправдывающим фашистский режим. Студенты считают это неприемлемым, учитывая «общественно-политическую обстановку, в которой в данный момент находится наша страна». Сейчас под петицией стоят подписи 29 тысяч человек.

У известного философа неоднозначная репутация среди общественности. Ивана Ильина называют истинным русским патриотом, но находятся и те, кто упрекает его в симпатиях к разным формам фашизма.

Директор школы, философ Александр Дугин считает петицию операцией Запада.

Читайте также:
В Новосибирской области начались занятия в пятой «Школе фермера»Новосибирских работодателей вовлекут в систему прогнозирования кадровой потребностиСтуденты НГУ встали на защиту завкафедрой, которого обвиняют во взятке
#Образование#Вуз#Обучение
Подпишитесь
Когда в Новосибирске отключат отопление, рассказали энергетики
Сегодня, 02:33
Водитель скорой побил автохама, который преградил дорогу в Новосибирске — видео
Сегодня, 10:16
Облаву на мигрантов-уклонистов устроили в хостелах Новосибирска
Сегодня, 06:56
Управление беспилотниками: Появится ли новый предмет в новосибирских школах?
Сегодня, 04:09
Мэрская критика новосибирских чиновников закончилась желанием взять лопату
Сегодня, 02:01
Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки
6 мая, 10:39
"