Против школы имени Ивана Ильина высказались новосибирские студенты

Новосибирские студенты поддержали возмущенных московских коллег, пишет Сибкрай.ru. Среди них — учащиеся АлтГМУ, СибГИУ, ТГУ и НГПУ. В апреле инициативная группа из числа студентов РГГУ создала петицию на портале change.org. В ней содержится просьба отменить решение о присвоении ВПШ имени Ивана Ильина. Авторы обращения называют Ильина ультраправым философом, оправдывающим фашистский режим. Студенты считают это неприемлемым, учитывая «общественно-политическую обстановку, в которой в данный момент находится наша страна». Сейчас под петицией стоят подписи 29 тысяч человек.