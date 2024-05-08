Против школы имени Ивана Ильина высказались новосибирские студенты

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Новосибирские студенты поддержали возмущенных московских коллег, пишет Сибкрай.ru. Среди них — учащиеся АлтГМУ, СибГИУ, ТГУ и НГПУ. В апреле инициативная группа из числа студентов РГГУ создала петицию на портале change.org. В ней содержится просьба отменить решение о присвоении ВПШ имени Ивана Ильина. Авторы обращения называют Ильина ультраправым философом, оправдывающим фашистский режим. Студенты считают это неприемлемым, учитывая «общественно-политическую обстановку, в которой в данный момент находится наша страна». Сейчас под петицией стоят подписи 29 тысяч человек.
У известного философа неоднозначная репутация среди общественности. Ивана Ильина называют истинным русским патриотом, но находятся и те, кто упрекает его в симпатиях к разным формам фашизма.
Директор школы, философ Александр Дугин считает петицию операцией Запада.