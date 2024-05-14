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Поставлена точка в спорах об украинском следе на бочке, найденной под Новосибирском

Поставлена точка в спорах об украинском следе на бочке, найденной под Новосибирском

14 мая 2024, 09:47
Фото: Центр ЧС, ГО и ПБ Новосибирской области
В аварийно-спасательной службе Новосибирской области прокомментировали информацию о существовании украинской надписи на обнаруженной под Искитимом бочке.

В аварийно-спасательной службе Новосибирской области опровергли существование украинской надписи на металлической бочке, обнаруженной в понедельник, 13 мая недалеко от СНТ «Луговое» на берегу Берди. Некоторые телеграм-каналы и СМИ поспешили сообщить, что на бочке якобы есть надпись «Биохимресурс город Винница Украина».

Спасатели сообщили Atas.info, что бочка действительно была найдена в 25 метрах от дачных домов местным жителем. На место прибыли сотрудники Искитимского отряда и после визуального осмотра огородили предмет для предотвращения свободного доступа к нему.

14 мая специалисты Агентства радиационной, химической и биологической защиты должны обеспечить утилизацию бочки.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирская область#Спасатели#Искитим#Аварийно-спасательная служба#Биохимресурс
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