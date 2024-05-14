Поставлена точка в спорах об украинском следе на бочке, найденной под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
В аварийно-спасательной службе Новосибирской области опровергли существование украинской надписи на металлической бочке, обнаруженной в понедельник, 13 мая недалеко от СНТ «Луговое» на берегу Берди. Некоторые телеграм-каналы и СМИ поспешили сообщить, что на бочке якобы есть надпись «Биохимресурс город Винница Украина».
Спасатели сообщили Atas.info, что бочка действительно была найдена в 25 метрах от дачных домов местным жителем. На место прибыли сотрудники Искитимского отряда и после визуального осмотра огородили предмет для предотвращения свободного доступа к нему.
14 мая специалисты Агентства радиационной, химической и биологической защиты должны обеспечить утилизацию бочки.