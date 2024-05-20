atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Розы с черной лентой

Президент умер — что будет теперь со страной и людьми

20 мая 2024, 06:05
Фото: 1MI
Розы с черной лентой
У президента Ирана не было шансов выжить при крушении вертолета, тело пока не нашли, но факт гибели уже не отрицают, сообщает госагенство Mehr.

При авиаинциденте, произошедшем накануне вечером, погиб президент Ирана. Эбрахим Раиси с другими высокопоставленными чиновниками возвращались на родину после встречи. В назначенное время борт с первым лицом не прибыл в аэропорт.

Поиски места крушения заняли больше 10 часов. Ситуация осложнялась тем, что вертолет упал в труднодоступном месте. Сейчас известно, что от летательного аппарата почти ничего не осталось. У людей не было шансов выжить.

Согласно Конституции Ирана, полномочия президента, в случае гибели первого лица, переходят его заместителю. Около трех лет данную должность занимает Мохаммад Мохбер. Сейчас он готовит обращение к населению. Заместителю предстоит работа по исключению народных волнений, связанных с гибелью президента.

Читайте также:
Погиб ли президент при крушении вертолета — что известно о катастрофе к этому часуСкончался пенсионер, сбитый 17-летним водителем без прав в Новосибирской областиБанду малолетних наркосбытчиков задержали в Новосибирске
#Екатерина Боженович#Транспорт#Происшествия#Президент#МИР
Подпишитесь
Назван срок появления новых станций метро в Новосибирске
Сегодня, 03:12
Реконструкцию площади Калинина снова перенесла мэрия Новосибирска — причина
Вчера, 03:04
Названы даты ближайших мощных магнитных бурь в Новосибирской области
Сегодня, 01:04
Трубу прорвало на Гусинобродском шоссе в Новосибирске — вода бьет фонтаном
18 мая, 07:56
Стали известны даты выпускных у школьников в Новосибирской области
18 мая, 06:57
Рассекречены имена игроков новосибирского ХК «Сибирь» на новый сезон
18 мая, 03:56
"