Президент умер — что будет теперь со страной и людьми

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
При авиаинциденте, произошедшем накануне вечером, погиб президент Ирана. Эбрахим Раиси с другими высокопоставленными чиновниками возвращались на родину после встречи. В назначенное время борт с первым лицом не прибыл в аэропорт.
Поиски места крушения заняли больше 10 часов. Ситуация осложнялась тем, что вертолет упал в труднодоступном месте. Сейчас известно, что от летательного аппарата почти ничего не осталось. У людей не было шансов выжить.
Согласно Конституции Ирана, полномочия президента, в случае гибели первого лица, переходят его заместителю. Около трех лет данную должность занимает Мохаммад Мохбер. Сейчас он готовит обращение к населению. Заместителю предстоит работа по исключению народных волнений, связанных с гибелью президента.