Новую школу построят по нацпроекту в Заельцовском районе Новосибирска

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:21
В Заельцовском районе Новосибирска идет строительство новой школы, состоящей из двух блоков: учебного площадью около 18 тысяч кв. м., и спортивного площадью более 2,7 тысяч квадратов.
Министр строительства региона Алексей Колмаков посетил стройплощадку школы и оценил темпы реконструкции объекта. Он отметил, что создание новых школьных мест и строительство современных учреждений образования — основной вектор работы правительства региона. Для этого в регионе реализуется целый ряд областных программ, привлекаются федеральные средства в рамках национальных проектов.
Школа рассчитана на 825 учеников. Кроме учебных классов, предусмотрены помещения для дополнительного образования, кабинеты экологии, робототехники, радиомоделирования, технического моделирования, правил дорожного движения, литературная гостиная, студия школьного телевидения и звукозаписи, а также центр детских инициатив для старших классов. В спортивном блоке расположены большой и малый спортзалы с трибунами. Занятия в школе начнутся в следующем году.
По информации регионального Минстроя, сейчас в стадии проектирования и строительства находится 22 образовательных объекта, шесть из них планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.