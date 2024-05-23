Новую школу построят по нацпроекту в Заельцовском районе Новосибирска

Школа рассчитана на 825 учеников. Кроме учебных классов, предусмотрены помещения для дополнительного образования, кабинеты экологии, робототехники, радиомоделирования, технического моделирования, правил дорожного движения, литературная гостиная, студия школьного телевидения и звукозаписи, а также центр детских инициатив для старших классов. В спортивном блоке расположены большой и малый спортзалы с трибунами. Занятия в школе начнутся в следующем году.