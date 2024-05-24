Уголовная ответственность грозит новосибирцам за выращивание популярного растения

Специалисты уверяют, что это довольно просто. У запрещенной ипомеи, в отличие от легальных собратьев, крупные цветы, собранные в пучки до четырех штук. У трехцветной ипомеи цветки всегда светло-голубого цвета. При этом центр цветка и лепестковая трубка — исключительно белые. После завершения цветения трубка становится пурпурной.