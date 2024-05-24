Уголовная ответственность грозит новосибирцам за выращивание популярного растения

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Ипомея трехцветная представляет собой вьюнок, довольно неприхотливый, симпатичный и поэтому популярный у садоводов. Отлично подходит для создания живой изгороди Однако в этих безобидных на первый взгляд цветках нашли психоактивное вещество эргин, по своим свойствам схожее с ЛСД.
Адвокат, кандидат педагогических наук Алексей Шульга предупредил новосибирцев, имеющих на участке такие цветы, о серьезных проблемах с законом.
«До 10 корней грозит административная ответственность, свыше 100 — ответственность уголовная. Но обращаю внимание, что 231 статья УК РФ предполагает прямой умысел. То есть гражданин знает, что его поведение носит противоправный характер, но продолжает выращивать запрещенные растения. Доказать этот умысел крайне сложно. Специальные рейды проводиться навряд ли будут. Но стоит помнить, что могут быть проблемные соседи, также семена может принести ветром. В любом случае это растение следует уничтожить, чтобы вопросов не возникало. Запрещено — значит, запрещено», — заявил эксперт.
Справка
Согласно постановлению правительства РФ от 27 ноября 2010 года N 934, крупный размер (независимо от фазы развития растения) начинается от 10 растений, особо крупный размер — от 100 растений. Максимальное наказание — лишение свободы от 2 до 8 лет.
Специалисты уверяют, что это довольно просто. У запрещенной ипомеи, в отличие от легальных собратьев, крупные цветы, собранные в пучки до четырех штук. У трехцветной ипомеи цветки всегда светло-голубого цвета. При этом центр цветка и лепестковая трубка — исключительно белые. После завершения цветения трубка становится пурпурной.