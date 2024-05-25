Праздник в честь 70-летия улицы Богдана Хмельницкого пройдет в Новосибирске

В Новосибирске в воскресенье, 26 мая, устроят масштабный праздник (0+) в честь 70-летия одной из главных городских магистралей, улицы Богдана Хмельницкого. Как рассказали в муниципальном пресс-центре, всех гостей события ждут пешие прогулки с экскурсоводом, интересные лекции об истории Калининского района и увлекательный концерт.