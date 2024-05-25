Праздник в честь 70-летия улицы Богдана Хмельницкого пройдет в Новосибирске

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В Новосибирске в воскресенье, 26 мая, устроят масштабный праздник (0+) в честь 70-летия одной из главных городских магистралей, улицы Богдана Хмельницкого. Как рассказали в муниципальном пресс-центре, всех гостей события ждут пешие прогулки с экскурсоводом, интересные лекции об истории Калининского района и увлекательный концерт.
Праздник начнется в 13.00 возле ледового дворца спорта «Сибирь» бесплатной пешеходной экскурсией «По солнечной стороне Богданки». Через час в библиотеке имени академика Дмитрия Лихачева прозвучит авторская лекция «Дедушка Богданки — Новосибирский автозавод» в исполнении известного краеведа Константина Голодяева. Книжное хранилище работает в доме № 38 улицы-юбиляра.
Ровно в 15.00 музыкальная программа праздника начнется на сцене перед дворцом культуры имени Горького выступлением эстрадного коллектива «Бродвей» и музыкантов городского духового оркестра.
Официальное открытие празднования юбилея улицы Богдана Хмельницкого назначено на 17.00. Зрителям свои программы покажут коллективы ДК имени Горького, ДДК имени Пичугина и центра детского творчества «Содружество». В 19.00 на сцену выйдет ансамбль «Белые Росы».