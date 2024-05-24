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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Из Новосибирска в Минск через портал смогут переместиться жители областного центра

Из Новосибирска в Минск через портал смогут переместиться жители областного центра

24 мая 2024, 12:42
Фото: Новосибирский краеведческий музей
Экран с прямой трансляцией происходящего в столице Беларуси будет работать в дни культуры Новосибирской области в Минске, следует из сообщения пресс-службы Краеведческого музея.

В центре Новосибирска недалеко от Краеведческого музея появился «портал в Минск»: стилизованная дверь и экран с прямой трансляцией происходящего в данный момент в столице Беларуси будет работать 24 и 25 мая. Напомним, в Минске открылись дни культуры Новосибирской области, сейчас там находится губернатор региона Андрей Травников.

Точно такой же экран установлен и в центре Минска. Жители двух населенных пунктов могут в эти дни с помощью трансляции понаблюдать за жизнью города побратима. Известно, что договор об установлении побратимских отношений был подписан 23 июня 2012 года.

Сейчас в Минске проходят выставки «Окаменевшее время», «История Новосибирской области», «Национальный костюм: традиции и современность» и «Сибирь многоликая».

В Краеведческом музее назвали дверь «волшебной» и напомнили, что она будет работать лишь два дня.

К сожалению, объект установлен в месте Первомайского сквера, в котором сейчас подрядчики спешат закончить затянувшийся ремонт. Не исключено, что жители Минска, славящимся исключительным порядком и чистотой на улицах, посоветуют новым властям Новосибирска как добиться того же.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Беларусь#Минск#Дни культуры#Побратимские отношения#Волшебная дверь
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