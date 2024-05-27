Новая звезда взорвется в небе над Новосибирском — ее будет видно без телескопа

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:35
По словам члена Новосибирского Астрономического общества, специалиста Большого Новосибирского планетария Олега Кашина, появление новой звезды смогут без оптики наблюдать жители Новосибирской области. Мощность вспышки будет такова, что на пару недель созвездие видоизменит свои очертания.
Новая звезда, она же белый карлик, появляется следующим образом. «Карлик» перетягивает газ с внешней оболочки компаньона — Красного гиганта. Идет накопление водорода, который срабатывает как детонатор. В конечном итоге происходит взрыв — рождается новая звезда.
Специалист отвечает однозначно: да. Причем сделать это можно невооруженным взглядом — опять же, благодаря мощности вспышки. Ее сила умножиться в десятки тысяч раз. Если в обычное время звезду не рассмотреть, то во время взрыва делать это можно будет без телескопа, просто найдя на небе Северную Корону. Новая звезда даже затмит главную в созвездии — Гемму.
«Зачастую такая звезда не видна, и становится заметна во время взрыва. Стоит отметить, что мощность вспышки такая сильная, что звезда становится ярче в десятки тысяч раз — и тогда ее можно наблюдать невооруженным взглядом. Если вспышки зафиксированы хотя бы два раза, то третий раз предугадать достаточно просто. Но природа может внести свои поправки», — поясняет специалист.
В предыдущий раз такая же звезда взрывалась в 1946 году, а до того события — в 1866 году. Перерыв между вспышками составляет 80 лет, но на этот раз процесс идет по опережающему графику на 2 года. Таким образом, звезда станет видимой в течение лета, до сентября 2024 года. Небесное «шоу» продлится пару недель. Точную дату астрономы пока не называют.
Чтобы знать, в каком участке неба наблюдать явление, стоит немного изучить звездное небо. Обратить внимание следует на северное полушарие неба, где находится рукав созвездия Большая Медведица. Взглядом необходимо проследить его дугу, направленную к Арктуру — достаточно яркой звезде. Созвездие Северной Короны находится посреди этой дуги. Астрономы отмечают, что оно похоже на смайлик. Если хотите увидеть вспышку звезды, взор следует устремить именно в эту точку.