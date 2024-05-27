Новая звезда взорвется в небе над Новосибирском — ее будет видно без телескопа

В предыдущий раз такая же звезда взрывалась в 1946 году, а до того события — в 1866 году. Перерыв между вспышками составляет 80 лет, но на этот раз процесс идет по опережающему графику на 2 года. Таким образом, звезда станет видимой в течение лета, до сентября 2024 года. Небесное «шоу» продлится пару недель. Точную дату астрономы пока не называют.