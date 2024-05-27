Путепровод через Ипподромскую магистраль отремонтируют в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
В Новосибирске начался ремонт путепровода по улице Фрунзе, который проходит через улицу Ипподромскую. Мост шириной 13 метров был построен еще в 2003 году, сейчас пришло время провести на объекте восстановительно-ремонтные работы, сообщили в пресс-центре мэрии.
К 15 октября в этом году специалисты планируют отремонтировать правую сторону путепровода. К работам на левой стороне дороги подрядчик, компания «Дорожно-мостовая инспекция», приступит в 2025 году. Сейчас же на объекте ведется демонтаж износившихся конструкций и срезается старое дорожное полотно.
Кроме нового асфальта на проезжей части и пешеходном тротуаре, на путепроводе будут установлены защищающие прохожих от брызг экраны.
На ремонт одной стороны путепровода из бюджета города выделены 75 миллионов рублей. Помимо перечисленных работ, подрядчик установит новые перила, восстановит гидроизоляцию на проезжей части, заменит деформационные швы и обустроит водоотвод.