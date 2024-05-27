Путепровод через Ипподромскую магистраль отремонтируют в Новосибирске

В Новосибирске начался ремонт путепровода по улице Фрунзе, который проходит через улицу Ипподромскую. Мост шириной 13 метров был построен еще в 2003 году, сейчас пришло время провести на объекте восстановительно-ремонтные работы, сообщили в пресс-центре мэрии.