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Цифровые проекты представили на XI Международном Сибирском транспортном форуме

Цифровые проекты представили на XI Международном Сибирском транспортном форуме

20 июня 2024, 04:28
Фото: Правительство Новосибирской области
В Новосибирске 19 июня стартовал XI Международный Сибирский транспортный форум, который продлится три дня, сообщили в пресс-службе региона

На площадке проходят дискуссии по актуальным направлениям транспортной и дорожной инфраструктуры, организована выставка «Современный транспорт и инфраструктура», на которой представили цифровые проекты региона в сфере дорожного хозяйства и безопасности, а также другие отечественные разработки.

«Наше министерство в рамках форума презентовало региональные цифровые проекты. По поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова реализуется проект по мониторингу состояния дорожного полотна и объектов коммунальной инфраструктуры. В качестве пилотной зоны выбран Бердск. В основе решения — технологии искусственного интеллекта, нейросетевая аналитика. На общественном транспорте города установлено специальное оборудование, которое в режиме реального времени анализирует состояние дорог, освещение, дорожные знаки, заснеженность дорог зимой и передает информацию в профильные службы. По результатам тестовых записей прорабатывается алгоритм реагирования на инциденты», — рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В 2024 году в коммунальные службы Бердска планируют внедрить функционал принятия решений по отработке заявок и устранению проблем.

Совместный проект министерства цифрового развития и связи региона и ГУ МВД России по Новосибирской области — умные пешеходные переходы — направлен на снижение травматизма на дорогах. В мае в Новосибирске на пешеходных переходах установили три интеллектуальных комплекса. При помощи технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения система распознает пешехода, загорается специальное световое табло и включается подсветка, чтобы водитель снизил скорость. Профильные службы могут контролировать в системе дорожную обстановку.

Фото: Правительство Новосибирской области

Другой проект — навигационно-информационная система Новосибирской области. К ней подключен общественный транспорт, школьные автобусы, машины скорой помощи. Министерство транспорта и дорожного хозяйства использует сервис для мониторинга и контроля работы пассажирского транспорта Новосибирской области, а жители региона благодаря ему получают информацию о движении общественного транспорта в приложениях «Яндекс. Карты» и «2ГИС».

Также реализуют проект по предотвращению незаконных свалок в Новосибирске. Камеры фиксируют автомобильные номера грузовиков, на которых завозится мусор. Нарушители привлекаются к административной ответственности. За два месяца мониторинга свалки на улице Большая в 2023 году было зафиксировано снижение количества ввозимых отходов, а после и полное прекращение. В этом году проект масштабируется, тестируются новые сервисы аналитики.

С новосибирскими разработками, представленными на стенде региональной Минцифры, можно ознакомиться до 21 июня. В выставке принимают участие более 50 экспонентов, это как отечественные, так и зарубежные производители. Отдельная зона выделена беспилотникам.

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#Алёна Рогонова#Политика#Технологии#Новосибирск#Правительство#Цифровые технологии
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