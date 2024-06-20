Цифровые проекты представили на XI Международном Сибирском транспортном форуме

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
На площадке проходят дискуссии по актуальным направлениям транспортной и дорожной инфраструктуры, организована выставка «Современный транспорт и инфраструктура», на которой представили цифровые проекты региона в сфере дорожного хозяйства и безопасности, а также другие отечественные разработки.
«Наше министерство в рамках форума презентовало региональные цифровые проекты. По поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова реализуется проект по мониторингу состояния дорожного полотна и объектов коммунальной инфраструктуры. В качестве пилотной зоны выбран Бердск. В основе решения — технологии искусственного интеллекта, нейросетевая аналитика. На общественном транспорте города установлено специальное оборудование, которое в режиме реального времени анализирует состояние дорог, освещение, дорожные знаки, заснеженность дорог зимой и передает информацию в профильные службы. По результатам тестовых записей прорабатывается алгоритм реагирования на инциденты», — рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
В 2024 году в коммунальные службы Бердска планируют внедрить функционал принятия решений по отработке заявок и устранению проблем.
Совместный проект министерства цифрового развития и связи региона и ГУ МВД России по Новосибирской области — умные пешеходные переходы — направлен на снижение травматизма на дорогах. В мае в Новосибирске на пешеходных переходах установили три интеллектуальных комплекса. При помощи технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения система распознает пешехода, загорается специальное световое табло и включается подсветка, чтобы водитель снизил скорость. Профильные службы могут контролировать в системе дорожную обстановку.
Другой проект — навигационно-информационная система Новосибирской области. К ней подключен общественный транспорт, школьные автобусы, машины скорой помощи. Министерство транспорта и дорожного хозяйства использует сервис для мониторинга и контроля работы пассажирского транспорта Новосибирской области, а жители региона благодаря ему получают информацию о движении общественного транспорта в приложениях «Яндекс. Карты» и «2ГИС».
Также реализуют проект по предотвращению незаконных свалок в Новосибирске. Камеры фиксируют автомобильные номера грузовиков, на которых завозится мусор. Нарушители привлекаются к административной ответственности. За два месяца мониторинга свалки на улице Большая в 2023 году было зафиксировано снижение количества ввозимых отходов, а после и полное прекращение. В этом году проект масштабируется, тестируются новые сервисы аналитики.
С новосибирскими разработками, представленными на стенде региональной Минцифры, можно ознакомиться до 21 июня. В выставке принимают участие более 50 экспонентов, это как отечественные, так и зарубежные производители. Отдельная зона выделена беспилотникам.