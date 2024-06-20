Цифровые проекты представили на XI Международном Сибирском транспортном форуме

Также реализуют проект по предотвращению незаконных свалок в Новосибирске. Камеры фиксируют автомобильные номера грузовиков, на которых завозится мусор. Нарушители привлекаются к административной ответственности. За два месяца мониторинга свалки на улице Большая в 2023 году было зафиксировано снижение количества ввозимых отходов, а после и полное прекращение. В этом году проект масштабируется, тестируются новые сервисы аналитики.