День Пименовской иконы Богородицы — что запрещено делать 19 июня

На иконе изображена Богоматерь с младенцем Иисусом на руках. Согласно православной традиции, у Пименовской иконы Богоматери просят о прощении грехов, исцелении души и тела, благостным изменениям в жизни, икона признана чудотворной. Несколько раз святыня меняла свое месторасположение. Сейчас уже почти век она находится в Третьяковской галерее, там можно увидеть ее воочию. Существуют упоминания о мироточении иконы. Именно это ароматное масло наделяют целебными свойствами. Так, оно помогло исцелиться купцу от тяжелого недуга.