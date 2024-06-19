День Пименовской иконы Богородицы — что запрещено делать 19 июня

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
На иконе изображена Богоматерь с младенцем Иисусом на руках. Согласно православной традиции, у Пименовской иконы Богоматери просят о прощении грехов, исцелении души и тела, благостным изменениям в жизни, икона признана чудотворной. Несколько раз святыня меняла свое месторасположение. Сейчас уже почти век она находится в Третьяковской галерее, там можно увидеть ее воочию. Существуют упоминания о мироточении иконы. Именно это ароматное масло наделяют целебными свойствами. Так, оно помогло исцелиться купцу от тяжелого недуга.
Этот праздник посвящен одному из самых почитаемых образов Богородицы в Русской православной церкви. Икона получила своё название в честь святителя Пимена Угрешского, который был известен своей благочестивой жизнью и великими подвигами. Преподобный Пимен привез икону на Русь из Византии в XIV веке, с тех пор она стала известна своими многочисленными чудотворениями.
В этот день верующие посещают храмы, где проходят праздничные богослужения с чтением акафистов и молебнов перед иконой Пименовской Богоматери. Особое внимание уделяется молитве за здоровье, мир в семье и благополучие. В этот день также принято посещать больных и нуждающихся, оказывать им помощь и поддержку.
Празднование Дня Пименовской иконы Божией Матери — это время для духовного обновления, укрепления веры и проявления милосердия к окружающим.