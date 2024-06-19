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Published Сегодня, 09:12

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Updated Сегодня, 09:14

День Пименовской иконы Богородицы — что запрещено делать 19 июня

День Пименовской иконы Богородицы — что запрещено делать 19 июня

19 июня 2024, 09:12
19 июня православные христиане отмечают праздник чудотворной Пименовской иконы Божией Матери. Мы узнали, какие обычаи связаны с этим праздником, что можно, а что категорически не стоит делать в этот день.

Что за Пименовская икона Богоматери

На иконе изображена Богоматерь с младенцем Иисусом на руках. Согласно православной традиции, у Пименовской иконы Богоматери просят о прощении грехов, исцелении души и тела, благостным изменениям в жизни, икона признана чудотворной. Несколько раз святыня меняла свое месторасположение. Сейчас уже почти век она находится в Третьяковской галерее, там можно увидеть ее воочию. Существуют упоминания о мироточении иконы. Именно это ароматное масло наделяют целебными свойствами. Так, оно помогло исцелиться купцу от тяжелого недуга.

Происхождение праздника

Этот праздник посвящен одному из самых почитаемых образов Богородицы в Русской православной церкви. Икона получила своё название в честь святителя Пимена Угрешского, который был известен своей благочестивой жизнью и великими подвигами. Преподобный Пимен привез икону на Русь из Византии в XIV веке, с тех пор она стала известна своими многочисленными чудотворениями.

Традиции и обычаи

В этот день верующие посещают храмы, где проходят праздничные богослужения с чтением акафистов и молебнов перед иконой Пименовской Богоматери. Особое внимание уделяется молитве за здоровье, мир в семье и благополучие. В этот день также принято посещать больных и нуждающихся, оказывать им помощь и поддержку.

Фото: открытые источники

Что можно делать 19 июня

  • Посещение церкви: Участвуйте в богослужениях, молебнах и акафистах перед иконой.
  • Молитва: Молитесь за здоровье близких, мир в семье и благополучие.
  • Благотворительность: Посещайте больных и нуждающихся, оказывайте им помощь.

Что нельзя делать 19 июня

  • Ссоры и конфликты: Избегайте любых негативных эмоций, скандалов и конфликтов.
  • Тяжелая работа: Рекомендуется избегать тяжелого физического труда и заниматься только необходимыми делами.
  • Развлечения: Воздержитесь от шумных развлечений и мирских удовольствий, сосредоточившись на духовных практиках.

Празднование Дня Пименовской иконы Божией Матери — это время для духовного обновления, укрепления веры и проявления милосердия к окружающим.

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