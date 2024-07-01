В новосибирских офисах МФЦ обеспечат бесплатный доступ к Wi-Fi

Ведётся работа по созданию на базе филиалов МФЦ дополнительных сервисов для посетителей: организация детских зон, комнат матери и ребёнка; организация зон для заполнения документов с возможностью подзарядки мобильных устройств; в филиалах «Площадь Труда», «Зыряновский», «Железнодорожный» обеспечен бесплатный доступ к сети Wi-Fi. Задачи на 2024–2025 годы: обеспечение бесплатного доступа к сети Wi-Fi в других филиалах.