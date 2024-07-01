В новосибирских офисах МФЦ обеспечат бесплатный доступ к Wi-Fi

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
По словам губернатора Новосибирской области Андрей Травникова, перевод системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронный вид и разворачивание сети МФЦ — успешный проект, который нуждается в дальнейшем развитии.
По словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, сеть МФЦ Новосибирской области сегодня включает 43 филиала, 8 мобильных офисов и 14 специализированных окон «МФЦ для бизнеса». , В трех филиалах запущены программно-технические комплексы «Криптобиокабины», предназначенные для оформления загранпаспортов нового поколения.
Ведётся работа по созданию на базе филиалов МФЦ дополнительных сервисов для посетителей: организация детских зон, комнат матери и ребёнка; организация зон для заполнения документов с возможностью подзарядки мобильных устройств; в филиалах «Площадь Труда», «Зыряновский», «Железнодорожный» обеспечен бесплатный доступ к сети Wi-Fi. Задачи на 2024–2025 годы: обеспечение бесплатного доступа к сети Wi-Fi в других филиалах.
Программой развития МФЦ 2.0 задачи решаются в трех направлениях: модернизация (совершенствование среды и материально-технической базы деятельности МФЦ, а также процессов предоставления услуг); функционализация (расширение и оптимизация функционала сети МФЦ); цифровизация (внедрение в деятельность МФЦ новых цифровых систем и сервисов).
В рамках функционализации во всех филиалах по поручению губернатора Андрея Травникова созданы секторы пользовательского сопровождения — 63 специально оборудованных рабочих места с компьютерами, печатающими и сканирующими устройствами. У заявителей есть возможность отсканировать документы, распечатать результат предоставления услуги.
По направлению цифровизации в деятельность МФЦ внедренв система голосового обслуживания — робот-консультант «Николай». Робот консультирует по 31 направлению, предоставляет справочную информацию о статусе готовности документов и графике работы филиалов МФЦ, ведёт переписку в чат-боте на официальном сайте МФЦ, обслуживает 49% входящих звонков. На официальном сайте МФЦ запущен онлайн-сервис «Видеоконсультация», позволяющий гражданам получить необходимую информацию в режиме видеосвязи.
В 2023 году специалисты МФЦ Новосибирской области открыли многофункциональный центр в Беловодском районе Луганской Народной Республики. Этому МФЦ регулярно оказывается методическая поддержка и консультирование по вопросам предоставления услуг жителям ЛНР.