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В регина заработает программа «МФЦ 2.0»

В новосибирских офисах МФЦ обеспечат бесплатный доступ к Wi-Fi

1 июля 2024, 07:09
Фото: nso.ru
В регина заработает программа «МФЦ 2.0»
Доступ в сеть для посетителей многофункциональных центров обеспечат до конца 2025 года, сообщили в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

По словам губернатора Новосибирской области Андрей Травникова, перевод системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронный вид и разворачивание сети МФЦ — успешный проект, который нуждается в дальнейшем развитии.

По словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, сеть МФЦ Новосибирской области сегодня включает 43 филиала, 8 мобильных офисов и 14 специализированных окон «МФЦ для бизнеса». , В трех филиалах запущены программно-технические комплексы «Криптобиокабины», предназначенные для оформления загранпаспортов нового поколения.

Ведётся работа по созданию на базе филиалов МФЦ дополнительных сервисов для посетителей: организация детских зон, комнат матери и ребёнка; организация зон для заполнения документов с возможностью подзарядки мобильных устройств; в филиалах «Площадь Труда», «Зыряновский», «Железнодорожный» обеспечен бесплатный доступ к сети Wi-Fi. Задачи на 2024–2025 годы: обеспечение бесплатного доступа к сети Wi-Fi в других филиалах.

Программой развития МФЦ 2.0 задачи решаются в трех направлениях: модернизация (совершенствование среды и материально-технической базы деятельности МФЦ, а также процессов предоставления услуг); функционализация (расширение и оптимизация функционала сети МФЦ); цифровизация (внедрение в деятельность МФЦ новых цифровых систем и сервисов).

В рамках функционализации во всех филиалах по поручению губернатора Андрея Травникова созданы секторы пользовательского сопровождения — 63 специально оборудованных рабочих места с компьютерами, печатающими и сканирующими устройствами. У заявителей есть возможность отсканировать документы, распечатать результат предоставления услуги.

По направлению цифровизации в деятельность МФЦ внедренв система голосового обслуживания — робот-консультант «Николай». Робот консультирует по 31 направлению, предоставляет справочную информацию о статусе готовности документов и графике работы филиалов МФЦ, ведёт переписку в чат-боте на официальном сайте МФЦ, обслуживает 49% входящих звонков. На официальном сайте МФЦ запущен онлайн-сервис «Видеоконсультация», позволяющий гражданам получить необходимую информацию в режиме видеосвязи.

В 2023 году специалисты МФЦ Новосибирской области открыли многофункциональный центр в Беловодском районе Луганской Народной Республики. Этому МФЦ регулярно оказывается методическая поддержка и консультирование по вопросам предоставления услуг жителям ЛНР.

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