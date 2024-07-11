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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:21

Об унижении жителей и гостей города пробками заявил новосибирский депутат

Об унижении жителей и гостей города пробками заявил новосибирский депутат

11 июля 2024, 11:19
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Депутат Заксобрания Николай Мочалин назвал транспортным коллапсом ситуацию на дорогах Новосибирска, такое заявление парламентарий сделал в ходе очередной сессии.

Мочалин назвал уровень загруженности городских дорог критическим. По его мнению, ситуация унижает жителей Новосибирска, а про комфорт вовсе говорить не приходиться.

«Народ себя чувствует не просто неудобно, а крайне униженным по поводу этого, что не считаются с ними», — сказал Николай Мочалин.

Депутат отметил, что километровые пробки не только мешают передвигаться по городу, но и заехать в него. Помимо этого, ситуацию на дорогах осложняет ремонт, в частности, его неспешный темп.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Коллапс
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