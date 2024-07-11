Об унижении жителей и гостей города пробками заявил новосибирский депутат

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Мочалин назвал уровень загруженности городских дорог критическим. По его мнению, ситуация унижает жителей Новосибирска, а про комфорт вовсе говорить не приходиться.
«Народ себя чувствует не просто неудобно, а крайне униженным по поводу этого, что не считаются с ними», — сказал Николай Мочалин.
Депутат отметил, что километровые пробки не только мешают передвигаться по городу, но и заехать в него. Помимо этого, ситуацию на дорогах осложняет ремонт, в частности, его неспешный темп.