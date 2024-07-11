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Updated Сегодня, 10:25

Школьник пострадал при ДТП с маршрутным автобусом в Новосибирске

Школьник пострадал при ДТП с маршрутным автобусом в Новосибирске

11 июля 2024, 10:23
Фото: полиция Новосибирской области
В Новосибирске 14-летний подросток получил травмы в автобусе № 57, у которого на ходу лопнула покрышка, следует из сообщения областного управления полиции.

В Новосибирске в четверг, 11 июля, у автобуса № 57 во время движения по маршруту лопнула левая задняя покрышка. В момент экстренной остановки 14-летний пассажир получил травмы и был экстренно увезен в ближайшую клинику. Характер полученных школьником повреждений уточняется.

В пресс-службе областной полиции рассказали, что инцидент случился в 12.15: в тот момент автобус ехал по улице Титова, за рулем машины был опытный и трезвый водитель.

В отношении него составлен протокол по административной статье, подразумевающей ответственность за управление неисправным транспортным средством. Сейчас сотрудники полиции заняты восстановлением картины происшествия.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Полиция#Автобус#Школьник#Травмы#Покрышка
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