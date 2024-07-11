Школьник пострадал при ДТП с маршрутным автобусом в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В Новосибирске в четверг, 11 июля, у автобуса № 57 во время движения по маршруту лопнула левая задняя покрышка. В момент экстренной остановки 14-летний пассажир получил травмы и был экстренно увезен в ближайшую клинику. Характер полученных школьником повреждений уточняется.
В пресс-службе областной полиции рассказали, что инцидент случился в 12.15: в тот момент автобус ехал по улице Титова, за рулем машины был опытный и трезвый водитель.
В отношении него составлен протокол по административной статье, подразумевающей ответственность за управление неисправным транспортным средством. Сейчас сотрудники полиции заняты восстановлением картины происшествия.