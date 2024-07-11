Школьник пострадал при ДТП с маршрутным автобусом в Новосибирске

В Новосибирске в четверг, 11 июля, у автобуса № 57 во время движения по маршруту лопнула левая задняя покрышка. В момент экстренной остановки 14-летний пассажир получил травмы и был экстренно увезен в ближайшую клинику. Характер полученных школьником повреждений уточняется.