28 тысяч лет пролежал в мерзлоте исследуемый в Новосибирске мамонт

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
В новосибирском НИИ клинической и экспериментальной лимфологии ученые приступили к исследованию тканей мамонтов, 28 тысяч лет назад жившего на одном из островов в Северном Ледовитом океане.
По словам руководителя лаборатории института Натальи Богатовой, образцы для анализа оказались жесткими и хрупкими, и делать срезы тканей было достаточно проблематично. Но новосибирским ученым удалось эту задачу решить.
Сотрудники СО РАН рассказали, что у молекулярных генетиков получилось распутать некоторые геномы этих древних животных, которые постоянно находятся в поле зрения ученых.
Новосибирские исследователи предположили, что когда-нибудь специалистам удастся «получить» и живого мамонта. В 2003 году такая попытка делалась в кольцовском центре «Вектор», но живую ДНК в теле мамонта найти не получилось. Но попытки продолжаются, пишет VN.ru.