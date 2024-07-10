28 тысяч лет пролежал в мерзлоте исследуемый в Новосибирске мамонт

Новосибирские исследователи предположили, что когда-нибудь специалистам удастся «получить» и живого мамонта. В 2003 году такая попытка делалась в кольцовском центре «Вектор», но живую ДНК в теле мамонта найти не получилось. Но попытки продолжаются, пишет VN.ru.