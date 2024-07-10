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28 тысяч лет пролежал в мерзлоте исследуемый в Новосибирске мамонт

28 тысяч лет пролежал в мерзлоте исследуемый в Новосибирске мамонт

10 июля 2024, 04:48
Фото: 1MI
В НИИ клинической и экспериментальной лимфологии Академгородка Новосибирска ученые приступили к исследованию тканей мамонтов, 28 тысяч лет пролежавших в якутской вечной мерзлоте.

В новосибирском НИИ клинической и экспериментальной лимфологии ученые приступили к исследованию тканей мамонтов, 28 тысяч лет назад жившего на одном из островов в Северном Ледовитом океане.

По словам руководителя лаборатории института Натальи Богатовой, образцы для анализа оказались жесткими и хрупкими, и делать срезы тканей было достаточно проблематично. Но новосибирским ученым удалось эту задачу решить.

Сотрудники СО РАН рассказали, что у молекулярных генетиков получилось распутать некоторые геномы этих древних животных, которые постоянно находятся в поле зрения ученых.

Новосибирские исследователи предположили, что когда-нибудь специалистам удастся «получить» и живого мамонта. В 2003 году такая попытка делалась в кольцовском центре «Вектор», но живую ДНК в теле мамонта найти не получилось. Но попытки продолжаются, пишет VN.ru.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Наука#Новосибирск#Исследования#Мамонт#Древние животные
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