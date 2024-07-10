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Published Сегодня, 10:34

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Updated Сегодня, 10:36

Родителям мальчика заплатили за наезд на него экскаватора в Новосибирске

Родителям мальчика заплатили за наезд на него экскаватора в Новосибирске

10 июля 2024, 10:34
Фото: Госавтоинспекция Новосибирска
Родители 12-летнего новосибирца по суду получил компенсацию после наезда на него экскаватора, следует из сообщения суда Октябрьского района.

В Новосибирске 85 тысяч рублей получил 12-летний мальчик, пострадавший в декабре 2021 года от наезда экскаватора, еще 25 тысяч присудили представлявшего его в суде отцу. В больнице скорой помощи после происшествия у мальчика обнаружили повреждение правой стопы.

В тот день ребенок переходил улицу Выборную на зеленый свет. В этот момент он попал под экскаватор LB115B-4PS, которым управлял некто Сергей Никитин. Установлено, что Никитин двигался на запрещающий сигнал светофора, а тяжелую машину он арендовал у ее владельца, Анатолия Юрченко.

Отец мальчика выступил истцом в этом процессе, и потребовал взыскать с водителя и владельца экскаватора в общей сложности 200 тысяч рублей за причиненный сыну и ему самому моральный ущерб.

Суд требования отца постановил удовлетворить частично, и взыскать деньги только с мужчины, управлявшего экскаватором.

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