Родителям мальчика заплатили за наезд на него экскаватора в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В Новосибирске 85 тысяч рублей получил 12-летний мальчик, пострадавший в декабре 2021 года от наезда экскаватора, еще 25 тысяч присудили представлявшего его в суде отцу. В больнице скорой помощи после происшествия у мальчика обнаружили повреждение правой стопы.
В тот день ребенок переходил улицу Выборную на зеленый свет. В этот момент он попал под экскаватор LB115B-4PS, которым управлял некто Сергей Никитин. Установлено, что Никитин двигался на запрещающий сигнал светофора, а тяжелую машину он арендовал у ее владельца, Анатолия Юрченко.
Отец мальчика выступил истцом в этом процессе, и потребовал взыскать с водителя и владельца экскаватора в общей сложности 200 тысяч рублей за причиненный сыну и ему самому моральный ущерб.
Суд требования отца постановил удовлетворить частично, и взыскать деньги только с мужчины, управлявшего экскаватором.