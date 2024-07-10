Родителям мальчика заплатили за наезд на него экскаватора в Новосибирске

В тот день ребенок переходил улицу Выборную на зеленый свет. В этот момент он попал под экскаватор LB115B-4PS, которым управлял некто Сергей Никитин. Установлено, что Никитин двигался на запрещающий сигнал светофора, а тяжелую машину он арендовал у ее владельца, Анатолия Юрченко.