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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Глухонемая девочка потерялась в Новосибирске — ее ищут уже сутки

Глухонемая девочка потерялась в Новосибирске — ее ищут уже сутки

14 июля 2024, 04:33
Фото: atas.info, «ЛизаАлерт Новосибирской области»
В Новосибирске ищут 13-летнюю Александру Герус, рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

13 июля она находилась в Ленинском районе, после чего ее следы теряются. Рост Александры около 150 см, у нее нормальное телосложение, русые волосы, зеленые глаза. Ситуацию осложняет тот факт, что ребенок не говорит, а также не слышит.

Сведения о потерявшемся ребенке просят сообщать по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

Из-за мигрантских детей-беспредельщиков их отца депортируют из Новосибирска
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Ранее стало известно, что из Новосибирской области депортируют мигранта, чьи дети осложняли жизнь окружающим.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Дети
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