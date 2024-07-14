Глухонемая девочка потерялась в Новосибирске — ее ищут уже сутки

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
13 июля она находилась в Ленинском районе, после чего ее следы теряются. Рост Александры около 150 см, у нее нормальное телосложение, русые волосы, зеленые глаза. Ситуацию осложняет тот факт, что ребенок не говорит, а также не слышит.
Сведения о потерявшемся ребенке просят сообщать по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.
Ранее стало известно, что из Новосибирской области депортируют мигранта, чьи дети осложняли жизнь окружающим.