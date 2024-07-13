Школьникам понизили баллы ЕГЭ после апелляции в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Не все выпускники остались довольны баллами ЕГЭ, после написанного экзамена. Всего апелляцию на пересмотрение результатов отправили 723 ученика. Из них только 139 человек получили высокие баллы, некоторые апелляции отклонили, а кому-то и вовсе понизили баллы после рассмотрения (14 экзаменуемым).
Больше всего школьники были не согласны с результатами по предметам «обществознание» и «профильная математика», пишет BFM-Новосибирск.
Напомним, ранее мы назвали школы, где готовят 100-балльников. Именно эти учебные учреждения выпустили из школы больше всего отличников.