Школьникам понизили баллы ЕГЭ после апелляции в Новосибирске

Не все выпускники остались довольны баллами ЕГЭ, после написанного экзамена. Всего апелляцию на пересмотрение результатов отправили 723 ученика. Из них только 139 человек получили высокие баллы, некоторые апелляции отклонили, а кому-то и вовсе понизили баллы после рассмотрения (14 экзаменуемым).