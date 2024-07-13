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Кому понизили баллы

Школьникам понизили баллы ЕГЭ после апелляции в Новосибирске

13 июля 2024, 04:04
Фото: 1MI
Кому понизили баллы
Баллы ЕГЭ сняли после апелляции школьников в Новосибирской области, сообщили в Минобре.

Не все выпускники остались довольны баллами ЕГЭ, после написанного экзамена. Всего апелляцию на пересмотрение результатов отправили 723 ученика. Из них только 139 человек получили высокие баллы, некоторые апелляции отклонили, а кому-то и вовсе понизили баллы после рассмотрения (14 экзаменуемым).

Больше всего школьники были не согласны с результатами по предметам «обществознание» и «профильная математика», пишет BFM-Новосибирск.

Напомним, ранее мы назвали школы, где готовят 100-балльников. Именно эти учебные учреждения выпустили из школы больше всего отличников.

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#Эмилия Губарева#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#ЕГЭ#Апелляция#Экзамены
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