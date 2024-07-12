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Из-за мигрантских детей-беспредельщиков их отца депортируют из Новосибирска

Из-за мигрантских детей-беспредельщиков их отца депортируют из Новосибирска

12 июля 2024, 08:31
11 июля Ленинский районный суд вынес решение депортировать иностранца из РФ после многочисленных жалоб соседей на его детей.

Мигрант проживал в Ленинском районе Новосибирска вместе с детьми от двух жен. Причем дети грубо нарушали общественный порядок, а отец никак не реагировал, более того, покрывал хулиганов. Местные жители были вынуждены обратиться в полицию. После задержания оказалось, что отец — налоговый уклонист и нарушитель миграционного режима, документы он не продлял более года, пишет Infopro54.

У мужчины две жены — в Москве и Азербайджане. Детей передадут их матерям.

Ранее у него были проблемы с законом из-за незаконного пересечения российской границы, тогда он отделался штрафом.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Дети#Мигранты
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