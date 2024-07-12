Из-за мигрантских детей-беспредельщиков их отца депортируют из Новосибирска

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Мигрант проживал в Ленинском районе Новосибирска вместе с детьми от двух жен. Причем дети грубо нарушали общественный порядок, а отец никак не реагировал, более того, покрывал хулиганов. Местные жители были вынуждены обратиться в полицию. После задержания оказалось, что отец — налоговый уклонист и нарушитель миграционного режима, документы он не продлял более года, пишет Infopro54.
У мужчины две жены — в Москве и Азербайджане. Детей передадут их матерям.
Ранее у него были проблемы с законом из-за незаконного пересечения российской границы, тогда он отделался штрафом.