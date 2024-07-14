Митя Фомин показал, как загорает перед концертом на фоне НОВАТа в Новосибирске

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Исполнитель родом из Новосибирска остановился в отеле Grand Autograph в номере с видом на НОВАТ. Он поделился своими ближайшими планами.
«Я так жалел, что в гастролях пропускаю лето. Наконец-таки я в своем любимом номере с фантастическим видом. В Новосибирске +30 градусов, это такая ляпота, я буду загорать», — сказал Фомин.
Певец рассказал, что выделит час для сна, а затем отправится на площадку. Вместе с ним выступит участник «Евровидения», исполнитель Дмитрий Колдун.