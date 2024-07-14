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Митя Фомин показал, как загорает перед концертом на фоне НОВАТа в Новосибирске

Митя Фомин показал, как загорает перед концертом на фоне НОВАТа в Новосибирске

14 июля 2024, 14:11
Фото: соцсети
14 июля на Михайловской набережной споет Митя Фомин, выступление запланировано в рамках гастрономического фестиваля «В Сибири — есть!» (0+).

Исполнитель родом из Новосибирска остановился в отеле Grand Autograph в номере с видом на НОВАТ. Он поделился своими ближайшими планами.

«Я так жалел, что в гастролях пропускаю лето. Наконец-таки я в своем любимом номере с фантастическим видом. В Новосибирске +30 градусов, это такая ляпота, я буду загорать», — сказал Фомин.

Певец рассказал, что выделит час для сна, а затем отправится на площадку. Вместе с ним выступит участник «Евровидения», исполнитель Дмитрий Колдун.

Видео: соцсети
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#Алёна Рогонова#Культура#Видео#Новосибирск#Фестиваль#Митя Фомин
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