Количество долгостроев снизили в 15 раз за три года в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Из оставшихся восьми шесть — это жилые дома с общим количеством граждан 1302. Губернатор Андрей Травников поручил продолжить работу по восстановлению прав участников долевого строительства.
«Ведется большая, сложная работа. С учетом того, что законодательство по отношению к застройщикам, которые привлекают средства граждан, серьезно ужесточено с 2021 года, надеемся, что такого массового появления долгостроев как в прошлые годы больше не произойдет», — подчеркнул губернатор в ходе оперативного совещания.
В результате системной работы областных властей с 2010 года по 1 июля 2024-го в Новосибирской области восстановлены права порядка 20 тысяч семей, вложивших денежные средства в строительство 208 домов.
Почти в пять раз снизилось число потенциально проблемных объектов. Отлажен механизм взаимодействия с застройщиками, отстающими от запланированных сроков сдачи, чтобы не допустить попадания новых объектов в список проблемных.
С начала 2024 года восстановлены права 1340 граждан по 10 объектам. До конца года планируют сдать еще три долгостроя в Новосибирске. Это дома №11 и №13 Закаменского микрорайона и высотки на улице Вилюйская, 5. К концу 2025 года сдадут долгострой на Дуси Ковальчук 378/1, д. 2.
Министерство строительства Новосибирской области принимает все возможные меры для исполнения поручения президента РФ и скорейшего восстановления прав граждан. С этой целью в регионе действуют следующие меты государственной поддержки: предоставление персональных субсидий пострадавшим гражданам на достройку проблемных объектов, субсидия жилищно-строительным кооперативам на оплату договоров технологического подключения к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования.
Одним из хорошо зарекомендовавших себя способов оказания государственной поддержки является реализация масштабных инвестиционных проектов. От реализации МИПов на завершение строительства проблемных объектов направлено не менее 3,5 млрд рублей, что позволило восстановить права 3261 семьи в 18 проблемных объектах.