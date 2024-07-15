Количество долгостроев снизили в 15 раз за три года в Новосибирской области

С начала 2024 года восстановлены права 1340 граждан по 10 объектам. До конца года планируют сдать еще три долгостроя в Новосибирске. Это дома №11 и №13 Закаменского микрорайона и высотки на улице Вилюйская, 5. К концу 2025 года сдадут долгострой на Дуси Ковальчук 378/1, д. 2.