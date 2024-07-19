Собаку повесил новосибирец, не найдя для нее хозяина — волонтеры не успели ее спасти

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
Псу по кличке Миша было три года, с самого рождения он жил в будке с хозяевами в частном доме. Когда супруги переехали, то собаку забирать с собой не стали, периодически приезжая ее кормить. Когда это им надоело, от пса решили избавиться, как от ненужной вещи.
О своем намерении хозяева прямо заявили в соцсетях, предложив желающим забрать пса. Сообщение увидели волонтеры, но когда прибыли на место, хозяин заявил, что животное уже пристроили. Эта версия прозвучала подозрительно, и в сарае волонтеры нашли еще теплый труп собаки.
«Еще текла слюна, слезы. Пока он рассказывал, что собака пристроена — она была повешена и умирала», — говорит зооволонтер, общественный инспектор Росприроднадзора Елена Гришина.
Волонтеры отдали тело собаки на экспертизу, они надеются привлечь хозяина к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Максимальное наказание — штраф до 80 тысяч рублей или до 3 лет лишения свободы, пишет Сибкрай.ru.
В полиции проводят проверку.