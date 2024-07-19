Собаку повесил новосибирец, не найдя для нее хозяина — волонтеры не успели ее спасти

Псу по кличке Миша было три года, с самого рождения он жил в будке с хозяевами в частном доме. Когда супруги переехали, то собаку забирать с собой не стали, периодически приезжая ее кормить. Когда это им надоело, от пса решили избавиться, как от ненужной вещи.