Выставку работ художников с рассеянным склерозом открыли в Новосибирске

Заболевание неизлечимо, и по словам куратора выставки, зампредседателя региональной организации инвалидов с рассеянным склерозом Марии Якуниной, творчество помогает легче осознать и принять ситуацию, в которой люди оказываются после того, как болезнь проявила себя. Такая арт-терапия позволяет выразить свои чувства и служит неотъемлемой частью медицинской помощи, которая направлена на поддержание качества жизни пациента.