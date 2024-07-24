Выставку работ художников с рассеянным склерозом открыли в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Художественную экспозицию под названием «Моменты» отрыли в новосибирском молодежном центре «Продвижение». Все экспонаты созданы людьми, у которых диагностирован рассеянный склероз. Это сбой в организме, когда собственная иммунная система начинает атаковать центральную нервную систему, в результате у человека в первую очередь серьезно нарушается двигательная функция.
Заболевание неизлечимо, и по словам куратора выставки, зампредседателя региональной организации инвалидов с рассеянным склерозом Марии Якуниной, творчество помогает легче осознать и принять ситуацию, в которой люди оказываются после того, как болезнь проявила себя. Такая арт-терапия позволяет выразить свои чувства и служит неотъемлемой частью медицинской помощи, которая направлена на поддержание качества жизни пациента.
Выставка будет работать до 10 августа, вход бесплатный, сообщает издание ЧС-ИНФО.