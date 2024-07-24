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Глядя на некоторые картины, трудно сказать, что они созданы непрофессиональными художниками с тяжелым заболеванием

Выставку работ художников с рассеянным склерозом открыли в Новосибирске

24 июля 2024, 10:12
Фото: ЧС-ИНФО
Глядя на некоторые картины, трудно сказать, что они созданы непрофессиональными художниками с тяжелым заболеванием
В экспозиции представлены картины, вышивка, декор, которые люди создают наперекор серьезному аутоиммунному заболеванию.

Художественную экспозицию под названием «Моменты» отрыли в новосибирском молодежном центре «Продвижение». Все экспонаты созданы людьми, у которых диагностирован рассеянный склероз. Это сбой в организме, когда собственная иммунная система начинает атаковать центральную нервную систему, в результате у человека в первую очередь серьезно нарушается двигательная функция.

Заболевание неизлечимо, и по словам куратора выставки, зампредседателя региональной организации инвалидов с рассеянным склерозом Марии Якуниной, творчество помогает легче осознать и принять ситуацию, в которой люди оказываются после того, как болезнь проявила себя. Такая арт-терапия позволяет выразить свои чувства и служит неотъемлемой частью медицинской помощи, которая направлена на поддержание качества жизни пациента.

Выставка будет работать до 10 августа, вход бесплатный, сообщает издание ЧС-ИНФО.

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#Новосибирск#Творчество#Выставка#Реабилитация#Склероз
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