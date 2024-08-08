atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Одну из самых сексуальных сибирячек судят за драку с полицейскими в Новосибирске

Одну из самых сексуальных сибирячек судят за драку с полицейскими в Новосибирске

8 августа 2024, 10:38
Фото: 1MI
Родившаяся в Новосибирске Дженис-Мапуле Айван Муэ в апреле обматерила посетителей и работников ресторана на улице Советской, а на улице затеяла потасовку с полицией, сообщили правоохранители.

В Новосибирске за драку с полицейскими на скамью подсудимых угодила модель и риэлтор Дженис Муэ. Победительницу конкурса Miss Sexy Queen Siberia-2024 обвинили в оскорблении и применении насилия к представителю власти, дело рассматривается в суде Железнодорожного района.

По данным следствия, в ночь на 21 апреля в один из ресторанов на улице Советской была вызвана полиция: посетительница с экзотической внешностью громко материлась и отказывалась покинуть заведение. Прибывшие полицейские вывели дебоширку на улицу, но там она обругала и их, а одного сотрудника МВД схватила за руки и даже поцарапала.

Из полиции женщину отпустили домой, и после расследования дело дошло до суда. Получившая в 33 года главный приз конкурса красоты Дженис Муэ родилась в семье, созданной студентом-зимбабвийцем и девушкой из Новосибирска.

Сейчас бывшая модель работает в крупном новосибирском агентстве недвижимости, основала собственную марку одежды и продолжает участвовать в рекламных съемках.

Адвокат Дженис Муэ сообщает, что женщина не признает вину в применении насилия к полицейским, но с обвинением в их оскорблении согласна. Защитник говорит, что в уголовном деле нет никаких упоминаний о царапинах, наоборот, женщина в момент конфликта сама получила перелом пальца.

Как сообщает КП-Новосибирск, жительнице Новосибирска грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Читайте также:
Больше миллиарда ущерба насчитали в деле экс-директора «Экология-Новосибирск»Приятеля мажора из Тогучина отправили в СИЗО за стрельбу под НовосибирскомСмешным штрафом отделался новосибирец, который нелегально катал людей на катере
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Полиция#Драка#Модель#Насилие#Оскорбление#Miss Sexy Queen Siberia#Дженис-Мапуле Айван Муэ
Подпишитесь
Срочно. Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции метро «Спортивная»
Сегодня, 04:35
Деревня полностью вымерла в Новосибирской области
Сегодня, 06:07
Гигантский дождевой циклон накроет Новосибирскую область
Сегодня, 06:00
Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты
6 августа, 06:23
Тысячи деревьев снесут в Новосибирске ради дороги к микрорайону Клюквенный
Сегодня, 04:13
Пожарные рассказали о котенке Пушке, который живет в новосибирской части МЧС
Сегодня, 04:11