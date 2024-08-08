Одну из самых сексуальных сибирячек судят за драку с полицейскими в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В Новосибирске за драку с полицейскими на скамью подсудимых угодила модель и риэлтор Дженис Муэ. Победительницу конкурса Miss Sexy Queen Siberia-2024 обвинили в оскорблении и применении насилия к представителю власти, дело рассматривается в суде Железнодорожного района.
По данным следствия, в ночь на 21 апреля в один из ресторанов на улице Советской была вызвана полиция: посетительница с экзотической внешностью громко материлась и отказывалась покинуть заведение. Прибывшие полицейские вывели дебоширку на улицу, но там она обругала и их, а одного сотрудника МВД схватила за руки и даже поцарапала.
Из полиции женщину отпустили домой, и после расследования дело дошло до суда. Получившая в 33 года главный приз конкурса красоты Дженис Муэ родилась в семье, созданной студентом-зимбабвийцем и девушкой из Новосибирска.
Сейчас бывшая модель работает в крупном новосибирском агентстве недвижимости, основала собственную марку одежды и продолжает участвовать в рекламных съемках.
Адвокат Дженис Муэ сообщает, что женщина не признает вину в применении насилия к полицейским, но с обвинением в их оскорблении согласна. Защитник говорит, что в уголовном деле нет никаких упоминаний о царапинах, наоборот, женщина в момент конфликта сама получила перелом пальца.
Как сообщает КП-Новосибирск, жительнице Новосибирска грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.