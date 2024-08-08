Одну из самых сексуальных сибирячек судят за драку с полицейскими в Новосибирске

По данным следствия, в ночь на 21 апреля в один из ресторанов на улице Советской была вызвана полиция: посетительница с экзотической внешностью громко материлась и отказывалась покинуть заведение. Прибывшие полицейские вывели дебоширку на улицу, но там она обругала и их, а одного сотрудника МВД схватила за руки и даже поцарапала.