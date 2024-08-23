Террористы захватили исправительную колонию — что известно к этому часу

Известны имена террористов — это Рамзиндин Тошев, Рустамчон Наврузи и Темур Хусинов. Первые двое отбывали срок за наркотики, третий был наказан за тяжкие телесные повреждения. О причастности их к радикальным движениям пока неизвестно.