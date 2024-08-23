atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Террористы захватили исправительную колонию — что известно к этому часу

Террористы захватили исправительную колонию — что известно к этому часу

23 августа 2024, 11:52
Фото: 1MI
В Суровикино Волгоградской области террористы захватили исправительную колонию № 19, следует из сообщения ФСИН.

В городе Суровикино Волгоградской области в пятницу, 23 августа, террористы захватили заложников в исправительной колонии № 19. По последним данным, все произошло во время заседания дисциплинарной комиссии ИК.

По разным сведениям, во время захвата колонии могли погибнуть двое или трое человек.

Момент захвата заложниковМомент захвата заложников
Момент захвата заложников
Фото: Shot

Кроме того известно, что четверым сотрудникам ИК и одному заключенному удалось сбежать от террористов. При этом начальник колонии Андрей Девятов и отбывающий срок мужчина получили ножевые ранения.

Известны имена террористов — это Рамзиндин Тошев, Рустамчон Наврузи и Темур Хусинов. Первые двое отбывали срок за наркотики, третий был наказан за тяжкие телесные повреждения. О причастности их к радикальным движениям пока неизвестно.

Напомним, в июле в Новосибирске задержали мужчину, собиравшего деньги на финансирование одной из запрещенных террористических организаций.

Террористы требуют предоставить им вертолет и выдать два миллиона в американской валюте. Из Москвы в колонию выехала комиссия ФСИН для проведения проверки, сообщили в ведомстве.

В военкомат увезли шашлычников с Хилокской в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Пролетел на красный свет: школьника сбил лихач на дорогом авто в НовосибирскеАвтосалон продал за два млн ржавое «ведро на колесах» жительнице НовосибирскаВ военкомат увезли шашлычников с Хилокской в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Волгоградская область#Террористы#ФСИН России#Колония № 19#Суровикино#Ножевые ранения
Подпишитесь
Как приструнить самокатчиков-нарушителей, придумали в ГАИ Новосибирска
Сегодня, 06:18
В военкомат увезли шашлычников с Хилокской в Новосибирске
Сегодня, 07:41
Редкого щенка японской породы продают в Новосибирске за 250 тысяч
Сегодня, 07:19
Еще одно заседание по делу о взятках экс-замглавы полиции пройдет в Новосибирске
Сегодня, 02:55
Студентов в Новосибирске будут обучать сотрудники Wildberries
Вчера, 11:02
Арестован подозреваемый во взятках экс-глава СБ транспортной полиции Новосибирска
Вчера, 10:43