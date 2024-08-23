Террористы захватили исправительную колонию — что известно к этому часу

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В городе Суровикино Волгоградской области в пятницу, 23 августа, террористы захватили заложников в исправительной колонии № 19. По последним данным, все произошло во время заседания дисциплинарной комиссии ИК.
По разным сведениям, во время захвата колонии могли погибнуть двое или трое человек.
Кроме того известно, что четверым сотрудникам ИК и одному заключенному удалось сбежать от террористов. При этом начальник колонии Андрей Девятов и отбывающий срок мужчина получили ножевые ранения.
Известны имена террористов — это Рамзиндин Тошев, Рустамчон Наврузи и Темур Хусинов. Первые двое отбывали срок за наркотики, третий был наказан за тяжкие телесные повреждения. О причастности их к радикальным движениям пока неизвестно.
Напомним, в июле в Новосибирске задержали мужчину, собиравшего деньги на финансирование одной из запрещенных террористических организаций.
Террористы требуют предоставить им вертолет и выдать два миллиона в американской валюте. Из Москвы в колонию выехала комиссия ФСИН для проведения проверки, сообщили в ведомстве.