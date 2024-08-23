Пролетел на красный свет: школьника сбил лихач на дорогом авто в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
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Updated Сегодня, 10:06
Днем 23 августа в Калининском районе был сбит школьник. За рулем автомобиля Chevrolet Corvette сидел 36-летний мужчина.
На улице Богдана Хмельницкого, в районе дома №71/1 он наехал на школьника. Мальчик шел по пешеходному переходу, а автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора. 14-летний подросток получил травмы. Он попал в больницу.
Дорогой автомобиль, стоимость которого в б/у варианте начинается от 7 млн рублей, видных повреждений не получил. Экипаж ДПС устанавливал все причины и обстоятельства случившегося.
Утром на трассе под Новосибирском погиб водитель фуры: большегруз столкнулся с другим грузовиком, а шансов выжить просто не было.