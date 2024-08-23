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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Ребенок пострадал

Пролетел на красный свет: школьника сбил лихач на дорогом авто в Новосибирске

23 августа 2024, 10:04
Фото: ГАИ
Ребенок пострадал

Школьника сбил лихач на дорогом авто в Новосибирске

Подросток попал в больницу после ДТП с дорогой иномаркой, детали случившегося передали в ГАИ.

Днем 23 августа в Калининском районе был сбит школьник. За рулем автомобиля Chevrolet Corvette сидел 36-летний мужчина.

На улице Богдана Хмельницкого, в районе дома №71/1 он наехал на школьника. Мальчик шел по пешеходному переходу, а автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора. 14-летний подросток получил травмы. Он попал в больницу.

Дорогой автомобиль, стоимость которого в б/у варианте начинается от 7 млн рублей, видных повреждений не получил. Экипаж ДПС устанавливал все причины и обстоятельства случившегося.

Утром на трассе под Новосибирском погиб водитель фуры: большегруз столкнулся с другим грузовиком, а шансов выжить просто не было.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Школьник#Подросток
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