Шесть машин при масссовом ДТП разбились о бетонные блоки в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Все произошло ночью 23 августа на улице Немировича-Данченко. В бетонные ограждения, которые поставили из-за ремонтных работ на данном участке, врезались несколько машин.
Автомобилисты говорят, что виной всему было плохое освещение: препятствие просто не заметили. Перед блоками стояли оранжевые знаки, которые говорили о ремонте, а вот фонарей там не было. Причем водителям мешают фары встречных машин, которые их ослепляют.
О пострадавших не сообщается. В Госавтоинспекции аварии не прокомментировали.
Пенсионеры упали в траншею теплотрассы: их автомобиль доставали спасатели, а водителя и пассажирку доставили в больницу.