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Водители не пострадали

Шесть машин при масссовом ДТП разбились о бетонные блоки в Новосибирске

23 августа 2024, 03:20
Фото: 1MI
Водители не пострадали
На левом берегу Новосибирска случилось массовое ДТП, сообщают очевидцы в соцсетях.

Все произошло ночью 23 августа на улице Немировича-Данченко. В бетонные ограждения, которые поставили из-за ремонтных работ на данном участке, врезались несколько машин.

Автомобилисты говорят, что виной всему было плохое освещение: препятствие просто не заметили. Перед блоками стояли оранжевые знаки, которые говорили о ремонте, а вот фонарей там не было. Причем водителям мешают фары встречных машин, которые их ослепляют.

О пострадавших не сообщается. В Госавтоинспекции аварии не прокомментировали.

Фото: АСТ-54

Пенсионеры упали в траншею теплотрассы: их автомобиль доставали спасатели, а водителя и пассажирку доставили в больницу.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Авария#Автомобиль
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