Шесть машин при масссовом ДТП разбились о бетонные блоки в Новосибирске

Автомобилисты говорят, что виной всему было плохое освещение: препятствие просто не заметили. Перед блоками стояли оранжевые знаки, которые говорили о ремонте, а вот фонарей там не было. Причем водителям мешают фары встречных машин, которые их ослепляют.