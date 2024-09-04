Коммунисты Новосибирска хотят влиять на детей по методикам США

Костюмы супергероев попытались примерить на себя участник так называемой «Команды полезных дел» — объединения членов коммунистической партии, которое ведет деятельность на территории Заельцовского района. Школьникам раздали расписание уроков, на обратной стороне которого — комикс про Босса, Мегамозга, Силача и Тренера.