Коммунисты Новосибирска хотят влиять на детей по методикам США

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Костюмы супергероев попытались примерить на себя участник так называемой «Команды полезных дел» — объединения членов коммунистической партии, которое ведет деятельность на территории Заельцовского района. Школьникам раздали расписание уроков, на обратной стороне которого — комикс про Босса, Мегамозга, Силача и Тренера.
Детям предлагается раскрасить персонажей, в облике которых легко угадываются депутат Заксобрания от КПРФ Андрей Жирнов и его однопартийцы Артем Роговский, Валерий Науменко, Ян Бурдинский, Андрей Жирнов. Правда, герои рисованной истории выглядят стройнее и моложе своих реальных прототипов.
По мнению политолога Алексея Мазура, это достаточно неплохой креатив, однако политики все-таки должны заниматься решением важных городских проблем, а не веселить избирателей комиксами, пишет издание «Прецедент».