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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Новосибирские коммунисты раздают школьникам комиксы о своей работе

Коммунисты Новосибирска хотят влиять на детей по методикам США

4 сентября 2024, 10:34
Фото: 1MI
Новосибирские коммунисты раздают школьникам комиксы о своей работе
Действующий депутат от КПРФ и его политические соратники раздают школьникам комиксы про самих себя.

Костюмы супергероев попытались примерить на себя участник так называемой «Команды полезных дел» — объединения членов коммунистической партии, которое ведет деятельность на территории Заельцовского района. Школьникам раздали расписание уроков, на обратной стороне которого — комикс про Босса, Мегамозга, Силача и Тренера.

Детям предлагают стать соратниками создания комикса, наполнив его краскамиДетям предлагают стать соратниками создания комикса, наполнив его красками
Детям предлагают стать соратниками создания комикса, наполнив его красками
Фото: t.me/avmazur

Детям предлагается раскрасить персонажей, в облике которых легко угадываются депутат Заксобрания от КПРФ Андрей Жирнов и его однопартийцы Артем Роговский, Валерий Науменко, Ян Бурдинский, Андрей Жирнов. Правда, герои рисованной истории выглядят стройнее и моложе своих реальных прототипов.

По мнению политолога Алексея Мазура, это достаточно неплохой креатив, однако политики все-таки должны заниматься решением важных городских проблем, а не веселить избирателей комиксами, пишет издание «Прецедент».

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#Новосибирск#Школа#Коммунисты#Комикс#Агитация
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