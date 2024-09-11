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Сразу два новых ФАПа ввели в эксплуатацию в Новосибирской области по нацпроекту

Сразу два новых ФАПа ввели в эксплуатацию в Новосибирской области по нацпроекту

11 сентября 2024, 04:13
Фото: Правительство Новосибирской области
В поселке Барлак Мошковского района и в селе Песчаное Озеро Чановского района Новосибирской области введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты, построенные по нацпроекту «Здравоохранение», рассказали в пресс-службе правительства региона.

Сейчас медицинские комплексы проходят лицензирование, после чего начнут работать. Нацпроект «Здравоохранение» позволил за последние годы охватить все районы Новосибирской области строительством объектов, в которых оказывается первичная медицинская помощь. Для жителей многих населенных пунктов это единственная возможность получить помощь медиков.

«ФАПы — полноценные медицинские комплексы, которые соответствуют всем современным требованиям и нормам к пребыванию пациентов и медицинского персонала. В основном при их возведении используется типовая документация, но при строительстве ФАПа в поселке Барлак применен новый проект большой площади — порядка 166 кв. метров. Помимо медицинских помещений, в здании предусмотрено жилье для фельдшера. Еще два аналогичных ФАПа будут построены на территории нашей области. Планируем использовать данный проект и в дальнейшей перспективе», — говорит исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов.

Справка

С начала старта программы в регионе построено около 200 ФАПов.

Фото: Правительство Новосибирской области

Здание ФАПа в селе Песчаное Озеро построено по типовому проекту, при этом также оснащено всем необходимым для приема пациентов, в том числе маломобильных. В экстренных случаях оба медицинских учреждения могут работать круглосуточно.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Здоровье#Правительство Новосибирской области
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