Новосибирцы рассказали о запретах на Осеннюю Казанскую 4 ноября

Еще один запрет касается домашних дел: на Осеннюю Казанскую не рекомендуется заниматься уборкой, ремонтом или рукоделием. Хозяйки в этот день отдыхали от хлопот, считая, что работа может принести в дом мелкие неудачи. «Даже если дома беспорядок, лучше не убирать. Моя мама говорила, что этот день для молитвы и душевного покоя, а не для забот», — рассказывает новосибирская пенсионерка Нина Ивановна.