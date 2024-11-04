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Posted 4 ноября, 02:27

Published 4 ноября, 02:27

Modified 4 ноября, 02:29

Updated 4 ноября, 02:29

Казанская икона Божией Матери

Новосибирцы рассказали о запретах на Осеннюю Казанскую 4 ноября

4 ноября 2024, 02:27
Фото: Икона. Казанская икона Божией Матери
Сегодня 4 ноября православные верующие отмечают один из значимых церковных праздников — день Казанской иконы Божией Матери, также известный как Осенняя Казанская. Жители Новосибирца рассказали о приметах, на которые они обращают внимание.

Этот день посвящен почитанию иконы, которую в народе называют «бабьей заступницей», а также памяти 25 святых и двух икон — Андрониковской и Якобштадской. С праздником связано немало традиций, примет и запретов.

Особую роль Казанская икона Божией Матери играет в жизни женщин, ведь она традиционно считается защитницей семьи и дома. В этот день принято молиться за здоровье родных, особенно за благополучие женщин. Жители Новосибирска в этот праздник посещают церковь, прося об укреплении семейных уз и душевного спокойствия, а также обращаются к народным обычаям и приметам, связанным с Осенней Казанской.

«Среди примет многие про погоду. Если 4 ноября идет дождь, это считается добрым знаком, предвещающим благополучие и хороший урожай в будущем году», — поделилась пенсионерка Вера Цветкова.

Кроме того, этот день традиционно считался удачным для заключения браков: верили, что пары, соединившиеся на Казанскую, будут жить счастливо и в достатке. Согласно старинным запретам, на Осеннюю Казанскую не рекомендуется отправляться в дальние поездки, так как дорога может оказаться неблагополучной.

«Моя бабушка всегда говорила: если в этот день пойдешь в дальнюю дорогу, жди неприятностей», — делится Елена Колесникова из Новосибирска. По ее словам, в семье предпочитали все поездки и дела откладывать на другой день.

Еще один запрет касается домашних дел: на Осеннюю Казанскую не рекомендуется заниматься уборкой, ремонтом или рукоделием. Хозяйки в этот день отдыхали от хлопот, считая, что работа может принести в дом мелкие неудачи. «Даже если дома беспорядок, лучше не убирать. Моя мама говорила, что этот день для молитвы и душевного покоя, а не для забот», — рассказывает новосибирская пенсионерка Нина Ивановна.

День Казанской иконы Божьей матери: приметы и что нельзя делать 4 ноября
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Православие#Праздник#Традиции#Приметы#Запреты
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