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Posted 6 декабря, 21:01

Published 6 декабря, 21:01

Modified 6 декабря, 21:01

Updated 6 декабря, 21:01

В этот день нельзя подметать

В Катеринин день 7 декабря испокон веков не подметали пол — и вот почему

6 декабря 2024, 21:01
Фото: Изображение Midjourney. В этот день нельзя подметать
7 декабря православная церковь чтит память святой великомученицы Екатерины Александрийской. Эта дата — не только церковный праздник, но и важный день в народном календаре, который называют Катеринин день или Катерина Санница. С этим днем связано множество традиций, примет и запретов.

Святая Екатерина Александрийская: покровительница брака и мудрости

Екатерина Александрийская жила на рубеже III и IV веков в Египте. Она происходила из знатной семьи и отличалась не только редкой красотой, но и глубокими знаниями. Екатерина изучала философию, медицину и риторику, что для женщины той эпохи было редкостью.

Приняв христианство, Екатерина посвятила себя проповеди новой веры. По преданию, она обращала к христианству даже языческих философов и придворных. Император Максимин, узнав о её миссии, пытался склонить девушку к язычеству, а после её отказа подверг пыткам и казнил.

После смерти Екатерину признали святой и покровительницей брака, женщин и рожениц. В народе верили, что святая помогает наладить семейную жизнь и выбрать достойного спутника.

Святая Екатерина АлександрийскаяСвятая Екатерина Александрийская
Святая Екатерина Александрийская. Фото: Икона

Катеринин день: традиции праздника

7 декабря — время, когда зима окончательно вступала в свои права. В деревнях начинались зимние забавы: катания на санях и игры в снегу. Отсюда и пошло название «Катерина Санница».

Катания на санях. По традиции, первыми в этот день на санный путь выезжали молодожены, венчавшиеся осенью. Их сопровождал кортеж из родственников, а дети катались с горок. Эти зимние развлечения символизировали начало нового этапа в жизни.

Посещение церкви. Утром верующие отправлялись в храм, чтобы помолиться святой Екатерине. Её просили о семейном благополучии, легких родах, здоровье детей.

Гадания. Девушки ставили в воду ветки вишни или яблони. Считалось, что если ветка зацветет к Рождеству, то девушка скоро выйдет замуж. Также под подушку клали яблоневую веточку, загадывая увидеть во сне суженого.

В этот день принято гадатьВ этот день принято гадать
В этот день принято гадать. Фото: 1MI

Что нельзя делать 7 декабря

Катеринин день сопровождался рядом строгих запретов. Люди верили, что нарушение обычаев может навлечь беду:

  • Нельзя злиться и ссориться. Особенно это касалось незамужних девушек: считалось, что из-за гнева можно остаться одинокой.
  • Не подметать пол. Считалось, что так можно вымести из дома удачу и достаток.
  • Не стирать и не убирать. Люди верили, что вода может унести здоровье, а чрезмерный труд привлечет беды.
  • Не надевать новую обувь. Замужним женщинам это предвещало супружеские разлады.
  • Не отправляться в дальнюю дорогу. Считалось, что путешествие будет неудачным.

Народные приметы 7 декабря

В этот день обращали особое внимание на погоду и знаки природы.

  • Ясная погода предвещала морозную зиму.
  • Туман или оттепель говорили о том, что сильные холода наступят не раньше середины декабря.
  • Если в ночь на 7 декабря звезды кажутся мелкими, это обещало снегопад.
  • Иней на деревьях — к потеплению.
Иней говорит о потепленииИней говорит о потеплении
Иней говорит о потеплении. Фото: 1MI

Катеринин день — это время, когда важно избегать конфликтов, проводить время в кругу семьи, молиться о благополучии и здоровье. Это день, наполненный светлой энергией, покоем и ожиданием зимних чудес. Каждое поколение добавляло свои оттенки к этому празднику, делая его одновременно торжественным и душевным, напоминая о семейных ценностях и мудрости предков.

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