В Катеринин день 7 декабря испокон веков не подметали пол — и вот почему

Катеринин день — это время, когда важно избегать конфликтов, проводить время в кругу семьи, молиться о благополучии и здоровье. Это день, наполненный светлой энергией, покоем и ожиданием зимних чудес. Каждое поколение добавляло свои оттенки к этому празднику, делая его одновременно торжественным и душевным, напоминая о семейных ценностях и мудрости предков.