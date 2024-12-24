Фигурант дела о нападении на таксиста в Новосибирске заключен под стражу

По версии следствия, в день происшествия водитель такси припарковался в одном из дворов Калининского района и задремал на заднем сидении, забыв при этом заблокировать двери. Подозреваемый сел за руль незапертого авто, направил на водителя травматический пистолет и потребовал покинуть салон. После этого он совершил угон транспортного средства. Потерпевший обратился в полицию.