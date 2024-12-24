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Posted 24 декабря, 11:11

Published 24 декабря, 11:11

Modified 24 декабря, 11:13

Updated 24 декабря, 11:13

Фигурант дела о нападении на таксиста в Новосибирске заключен под стражу

Фигурант дела о нападении на таксиста в Новосибирске заключен под стражу

24 декабря 2024, 11:11
Фото: Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Следствие привлекло к ответственности 22-летнего местного жителя. По сообщению пресс-службы регионального МВД.

В Новосибирске расследуется дело о разбойном нападении на водителя такси 16 декабря. Следствие задержало 22-летнего подозреваемого.

По версии следствия, в день происшествия водитель такси припарковался в одном из дворов Калининского района и задремал на заднем сидении, забыв при этом заблокировать двери. Подозреваемый сел за руль незапертого авто, направил на водителя травматический пистолет и потребовал покинуть салон. После этого он совершил угон транспортного средства. Потерпевший обратился в полицию.

Автомобиль задержали по ориентировке на одной из заправок. Предполагаемый угонщик сперва отказался выйти из авто по требованию инспекторов, однако позже сдался. У мужчины изъяли пистолет и патроны — их направили на экспертизу.

На данный момент подозреваемый заключен под стражу.

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