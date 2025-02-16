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Posted 16 февраля, 06:15

Published 16 февраля, 06:15

Modified 16 февраля, 06:17

Updated 16 февраля, 06:17

Транспортное средство загорелось

Грузовик загорелся на трассе под Новосибирском

16 февраля 2025, 06:15
Фото: Изображение Midjourney. Транспортное средство загорелось
Очевидцы поделились кадрами транспортного средства, загоревшегося на трассе в Новосибирской области.

Загоревшуюся фуру заметили водители на участке между Барабинском и Убинкой. По кадрам с места происшествия можно увидеть, что тягач полностью охвачен огнем и, вероятнее всего, уже не подлежит восстановлению после тушения.

Инцидент проверят сотрудники ГАИ. На данный момент комментариев от инспекции не поступало. О пострадавших также не сообщается.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на трассе под Новосибирском.

Видео: Изображение Midjourney. Источник видео: АСТ-54
#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Россия#ГАИ
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