Грузовик загорелся на трассе под Новосибирском

Posted 16 февраля, 06:15
Published 16 февраля, 06:15
Modified 16 февраля, 06:17
Updated 16 февраля, 06:17
Загоревшуюся фуру заметили водители на участке между Барабинском и Убинкой. По кадрам с места происшествия можно увидеть, что тягач полностью охвачен огнем и, вероятнее всего, уже не подлежит восстановлению после тушения.
Инцидент проверят сотрудники ГАИ. На данный момент комментариев от инспекции не поступало. О пострадавших также не сообщается.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП на трассе под Новосибирском.